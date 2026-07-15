Вышел недорогой смартфон Realme с батареей на 8000 мАч: характеристики и цена (фото)

Компания Realme представила новый бюджетный смартфон Narzo 100x с мощным аккумулятором и надежным процессором.

Характеристики Realme Narzo 100x уже опубликованы на официальном сайте бренда.

Ключевым преимуществом смартфона стал аккумулятор емкостью 8000 мАч, способный обеспечивать до трех дней работы без подзарядки. Он поддерживает зарядку мощностью 45 Вт, быструю зарядку во всех сценариях и обратную проводную зарядку.

Realme Narzo 100x Realme Narzo 100x

Realme Narzo 100x работает на чипе Dimensity 6300 под управлением Realme UI 7.0. Он оснащён до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. Для охлаждения при высоких нагрузках предусмотрена испарительная камера объемом 5300 мм².

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РК-дисплей Realme Narzo 100x имеет диагональ 6,81 дюйма, частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 1200 нит. Производитель обещает стабильную плавность в 60 кадров в секунду в режимах BGMI, MLBB и Free Fire, однако неизвестно, поддерживается ли частота обновления 144 Гц во время игр.

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Среди прочих характеристик Realme Narzo 100x — двойная задняя камера с основным сенсором на 50 МП, фронтальная камера на 8 МП, сертификация MIL-STD-810H и класс защиты IP65. Устройство доступно в цветах Flash Orange и Midnight Black.

Цена Realme Narzo 100x — от 7 500 до 10 000 грн.

Напомним, что Redmi готовится представить серию смартфонов Turbo 6 с мощными аккумуляторами.

Фокус также сообщал, что Honor, вероятно, разрабатывает телефон с аккумулятором емкостью около 14 000 мАч.