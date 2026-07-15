Флагманские параметры по средней цене: Motorola выпустила новый смартфон (фото)

Компания Motorola представила смартфон среднего класса Edge 70 Max, который отличается большим дисплеем и мощным аккумулятором.

Характеристики и цену Motorola Edge 70 Max компания раскрыла на своем официальном сайте.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Quad HD+, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 7000 нит и поддержкой HDR10+. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.

Motorola Edge 70 Max Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Max поставляется с Android 16, чипсетом Snapdragon 8 Gen 5, оперативной памятью LPDDR5X объемом до 12 ГБ и встроенной памятью UFS 4.1 объемом 256 ГБ. Бренд обещает три года обновлений операционной системы.

Камера Motorola Edge 70 Max Фото: Motorola

На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера Sony LYTIA 710 вместе с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором и датчиком освещенности "2-в-1". Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

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Аккумулятор Motorola Edge 70 Max имеет емкость 7100 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и магнитную беспроводную зарядку мощностью 25 Вт. Для защиты телефон получил сертификаты IP69 и MIL-STD-810H, алюминиевую рамку и покрытие из стекла Gorilla Glass 7i с двух сторон.

Среди прочих характеристик Motorola Edge 70 Max стоит отметить стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, Bluetooth 6.0, NFC, Wi-Fi 7, GPS, возможность подключения двух SIM-карт 5G и разъем USB Type-C. Смартфон доступен в цветах Pantone Dark Shadow, Pantone Ice Melt и Pantone Aqua Gray.

Цена Motorola Edge 70 Max 8 ГБ/256 ГБ — 570 долларов (около 25 500 грн).

Цена Motorola Edge 70 Max 12 ГБ/256 ГБ — 625 долларов (около 27 970 грн).

Motorola Edge 70 Max Фото: Motorola

Напомним, что компания Realme представила бюджетный смартфон Narzo 100x с аккумулятором емкостью 8000 мАч.

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