Найкращі смартфони Android для фото: 3 чудові альтернативи iPhone (фото)

У 2026 році вийшла низка смартфонів на Android, здатних скласти гідну конкуренцію iPhone 17 за продуктивністю камери.

Експерти порталу Digital Camera World випробували сучасні Android-флагмани, виділивши кілька моделей з найкращими можливостями для фотозйомки.

Найкраща камера на Android загалом

Google Pixel 10 Pro XL Фото: Google

Смартфони Google Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL дозволяють отримати першокласні фото без зайвих зусиль та налаштувань, що робить їх ідеальним вибором для більшості користувачів. Дисплеї Super Actua також роблять приємним перегляд та редагування знімків.

Фото на Google Pixel 10 Pro Фото на Google Pixel 10 Pro Фото на Google Pixel 10 Pro Фото на Google Pixel 10 Pro Фото на Google Pixel 10 Pro

Обидві моделі оснащені 50-мегапіксельним основним сенсором, 48-мегапіксельним надширококутним об'єктивом та 48-мегапіксельним 5-кратним телеоб'єктивом. Для покращення зображення також є функції штучного інтелекту та обчислювальні інструменти, як от Camera Coach.

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Характеристики Google Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL:

розмір екрана — 6,3 дюйма / 6,8 дюйма;

акумулятор — 4870 мАг / 5200 мАг;

ширококутна (основна) камера — 50 МП;

телеоб'єктив — 48 МП (5x оптичний);

ультраширококутна камера — 48 МП;

фронтальна камера — 42 МП;

максимальна роздільна здатність відео — 8K/30p (з хмарним масштабуванням), 4K/60p.

Найкращий зум на Android

Oppo Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

Смартфон Oppo Find X9 Ultra оснащений системою Hasselblad Master Camera System, яка охоплює оптичний діапазон від 14 мм до 230 мм, має 200-мегапіксельний основний сенсор, 200-мегапіксельний 3-кратний телеоб'єктив та 50-мегапіксельний 10-кратний перископ, який значно перевершує цифровий зум конкурентів.

Фото на Oppo Find X9 Ultra Фото на Oppo Find X9 Ultra Фото на Oppo Find X9 Ultra Фото на Oppo Find X9 Ultra Фото на Oppo Find X9 Ultra

Важливо

Смартфони з найкращими камерами у 2026 році: топ 3 моделі на різний бюджет (фото)

На сьогоднішній день Find X9 Ultra пропонує найкращу телеоб'єктивну систему. Режим Hasselblad Master також усуває надмірну обробку різкості та HDR, а додаткові аксесуари дозволяють ще більше розширити функціонал камери.

Характеристики Oppo Find X9 Ultra:

розмір екрана — 6,82 дюйма;

акумулятор — 7050 мАг;

ширококутна (основна) камера — 200 МП;

телеоб'єктиви — 200 МП (3-кратне оптичне збільшення), 50 МП (10-кратне оптичне збільшення)

ультраширококутна камера — 50 МП;

фронтальна камера — 50 МП;

максимальна роздільна здатність відео — 8K/30p, 4K/120p.

Найкращий смартфон Android для відео

Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Vivo X300 Ultra — це ідеальний смартфон для тих, у кого в пріоритеті відеозйомка. Він пропонує чудову стабілізацію, повністю ручне керування в режимі Pro Video, 4K 120p 10-бітний Log та вбудований телесуфлер.

Фото на Vivo X300 Ultra Фото на Vivo X300 Ultra Фото на Vivo X300 Ultra Фото на Vivo X300 Ultra Фото на Vivo X300 Ultra

Окрім того, Vivo X300 Ultra підтримує додаткові телеконвертери 200 мм та 400 мм, які розширюють можливості вбудованої камери.

Характеристики Vivo X300 Ultra:

розмір екрана — 6,82 дюйма;

акумулятор — 6600 мАг;

ширококутна (основна) камера — 200 МП (35 мм);

телеоб'єктив — 200 МП (85 мм);

ультраширококутна камера — 50 МП;

фронтальна камера — 50 МП;

максимальна роздільна здатність відео — 8K/30p, 4K/120p.

Нагадаємо, Oppo Reno 16 поєднує високоякісну камеру та доволі ємний акумулятор у компактному корпусі.

Фокус також повідомляв, що Huawei випустила новий Android-смартфон, оснащений камерою на 200 МП.