Лучшие Android-смартфоны для фото: 3 отличные альтернативы iPhone (фото)
В 2026 году вышел ряд смартфонов на Android, способных составить достойную конкуренцию iPhone 17 по производительности камеры.
Эксперты портала Digital Camera World протестировали современные Android-флагманы и выделили несколько моделей с наилучшими возможностями для фотосъемки.
Лучшая камера на Android в целом
Смартфоны Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL позволяют делать первоклассные фотографии без лишних усилий и настроек, что делает их идеальным выбором для большинства пользователей. Дисплеи Super Actua также делают просмотр и редактирование снимков приятным занятием.
Обе модели оснащены 50-мегапиксельным основным сенсором, 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 48-мегапиксельным 5-кратным телеобъективом. Для улучшения качества изображения также предусмотрены функции искусственного интеллекта и вычислительные инструменты, такие как Camera Coach.
Характеристики Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL:
- размер экрана — 6,3 дюйма / 6,8 дюйма;
- аккумулятор — 4870 мАч / 5200 мАч;
- широкоугольная (основная) камера — 50 МП;
- телеобъектив — 48 МП (5-кратный оптический зум);
- ультраширокоугольная камера — 48 МП;
- фронтальная камера — 42 МП;
- максимальное разрешение видео — 8K/30p (с облачным масштабированием), 4K/60p.
Лучший зум на Android
Смартфон Oppo Find X9 Ultra оснащен системой Hasselblad Master Camera System, которая охватывает оптический диапазон от 14 мм до 230 мм, имеет 200-мегапиксельный основной сенсор, 200-мегапиксельный 3-кратный телеобъектив и 50-мегапиксельный 10-кратный перископ, который значительно превосходит цифровой зум конкурентов.
На сегодняшний день Find X9 Ultra предлагает лучшую систему с телеобъективом. Режим Hasselblad Master также устраняет чрезмерную обработку резкости и HDR, а дополнительные аксессуары позволяют еще больше расширить функционал камеры.
Характеристики Oppo Find X9 Ultra:
- размер экрана — 6,82 дюйма;
- аккумулятор — 7050 мАч;
- широкоугольная (основная) камера — 200 МП;
- телеобъективы — 200 МП (3-кратное оптическое увеличение), 50 МП (10-кратное оптическое увеличение)
- ультраширокоугольная камера — 50 МП;
- фронтальная камера — 50 МП;
- максимальное разрешение видео — 8K/30p, 4K/120p.
Лучший Android-смартфон для видео
Vivo X300 Ultra — это идеальный смартфон для тех, кто уделяет приоритетное внимание видеосъемке. Он предлагает превосходную стабилизацию, полностью ручное управление в режиме Pro Video, 4K 120p 10-битный Log и встроенный телесуфлер.
Кроме того, Vivo X300 Ultra поддерживает дополнительные телеконвертеры 200 мм и 400 мм, которые расширяют возможности встроенной камеры.
Характеристики Vivo X300 Ultra:
- размер экрана — 6,82 дюйма;
- аккумулятор — 6600 мАч;
- широкоугольная (основная) камера — 200 МП (35 мм);
- телеобъектив — 200 МП (85 мм);
- ультраширокоугольная камера — 50 МП;
- фронтальная камера — 50 МП;
- максимальное разрешение видео — 8K/30p, 4K/120p.
Напомним, что Oppo Reno 16 сочетает в себе высококачественную камеру и довольно ёмкий аккумулятор в компактном корпусе.
Фокус также сообщал, что Huawei выпустила новый Android-смартфон, оснащенный камерой на 200 МП.