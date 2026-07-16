Лучшие Android-смартфоны для фото: 3 отличные альтернативы iPhone (фото)

В 2026 году вышел ряд смартфонов на Android, способных составить достойную конкуренцию iPhone 17 по производительности камеры.

Эксперты портала Digital Camera World протестировали современные Android-флагманы и выделили несколько моделей с наилучшими возможностями для фотосъемки.

Лучшая камера на Android в целом

Google Pixel 10 Pro XL Фото: Google

Смартфоны Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL позволяют делать первоклассные фотографии без лишних усилий и настроек, что делает их идеальным выбором для большинства пользователей. Дисплеи Super Actua также делают просмотр и редактирование снимков приятным занятием.

Фото на Google Pixel 10 Pro Фото на Google Pixel 10 Pro Фото на Google Pixel 10 Pro Фото на Google Pixel 10 Pro Фото на Google Pixel 10 Pro

Обе модели оснащены 50-мегапиксельным основным сенсором, 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 48-мегапиксельным 5-кратным телеобъективом. Для улучшения качества изображения также предусмотрены функции искусственного интеллекта и вычислительные инструменты, такие как Camera Coach.

Відео дня

Характеристики Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL:

размер экрана — 6,3 дюйма / 6,8 дюйма;

аккумулятор — 4870 мАч / 5200 мАч;

широкоугольная (основная) камера — 50 МП;

телеобъектив — 48 МП (5-кратный оптический зум);

ультраширокоугольная камера — 48 МП;

фронтальная камера — 42 МП;

максимальное разрешение видео — 8K/30p (с облачным масштабированием), 4K/60p.

Лучший зум на Android

Oppo Find X9 Ultra Фото: tomsguide.com

Смартфон Oppo Find X9 Ultra оснащен системой Hasselblad Master Camera System, которая охватывает оптический диапазон от 14 мм до 230 мм, имеет 200-мегапиксельный основной сенсор, 200-мегапиксельный 3-кратный телеобъектив и 50-мегапиксельный 10-кратный перископ, который значительно превосходит цифровой зум конкурентов.

Фото на Oppo Find X9 Ultra Фото на Oppo Find X9 Ultra Фото на Oppo Find X9 Ultra Фото на Oppo Find X9 Ultra Фото на Oppo Find X9 Ultra

Важно

Смартфоны с лучшими камерами в 2026 году: топ-3 модели на любой бюджет (фото)

На сегодняшний день Find X9 Ultra предлагает лучшую систему с телеобъективом. Режим Hasselblad Master также устраняет чрезмерную обработку резкости и HDR, а дополнительные аксессуары позволяют еще больше расширить функционал камеры.

Характеристики Oppo Find X9 Ultra:

размер экрана — 6,82 дюйма;

аккумулятор — 7050 мАч;

широкоугольная (основная) камера — 200 МП;

телеобъективы — 200 МП (3-кратное оптическое увеличение), 50 МП (10-кратное оптическое увеличение)

ультраширокоугольная камера — 50 МП;

фронтальная камера — 50 МП;

максимальное разрешение видео — 8K/30p, 4K/120p.

Лучший Android-смартфон для видео

Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Vivo X300 Ultra — это идеальный смартфон для тех, кто уделяет приоритетное внимание видеосъемке. Он предлагает превосходную стабилизацию, полностью ручное управление в режиме Pro Video, 4K 120p 10-битный Log и встроенный телесуфлер.

Фото на Vivo X300 Ultra Фото на Vivo X300 Ultra Фото на Vivo X300 Ultra Фото на Vivo X300 Ultra Фото на Vivo X300 Ultra

Кроме того, Vivo X300 Ultra поддерживает дополнительные телеконвертеры 200 мм и 400 мм, которые расширяют возможности встроенной камеры.

Характеристики Vivo X300 Ultra:

размер экрана — 6,82 дюйма;

аккумулятор — 6600 мАч;

широкоугольная (основная) камера — 200 МП (35 мм);

телеобъектив — 200 МП (85 мм);

ультраширокоугольная камера — 50 МП;

фронтальная камера — 50 МП;

максимальное разрешение видео — 8K/30p, 4K/120p.

Напомним, что Oppo Reno 16 сочетает в себе высококачественную камеру и довольно ёмкий аккумулятор в компактном корпусе.

Фокус также сообщал, что Huawei выпустила новый Android-смартфон, оснащенный камерой на 200 МП.