Чудовий смартфон за невеликі гроші: перші враження від Infinix Hot 70 Pro (фото)

Бюджетний смартфон Infinix Hot 70 Pro вирізняється великим та плавним дисплеєм, цікавим дизайном та містким акумулятором.

Infinix Hot 70 Pro надійде у продаж найближчим часом, проте експерти порталу GSMArena вже поділилися першими враженнями від новинки.

В огляді фігурує модель у кольорі Mirage Green, особливістю якої є спеціальний ефект підсвічування, вплетений у веганську шкіру. При ультрафіолетових променях на корпусі з'являються дрібні частинки, що світяться. Цей ефект найбільш помітний у темних умовах. Також є варіант Thermo Orange, який змінює темний відтінок залежно від температури.

Infinix Hot 70 Pro Фото: gsmarena.com

На задній панелі можна помітити кубічний світлодіод, який світиться під час дзвінків, повідомлень та заряджання. Цей міні-дисплей пропонує дві гри: Lucky Wheel та Lucky Numbers. Окрім того, він може відображати анімації, намальовані або завантажені користувачем.

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Збоку є спеціальна кнопка штучного інтелекту. Вона дозволяє одним натисканням зберегти контакт, створити подію в календарі, надіслати повідомлення Gmail або запустити помічника Infinix зі штучним інтелектом Folax.

Дисплей Infinix Hot 70 Pro Фото: gsmarena.com

Infinix Hot 70 Pro постачається разом з зарядним пристроєм потужністю 45 Вт, кабелем USB-A — USB-C та чохлом з акцентним контуром. Смартфон отримав 6,76-дюймовий FHD+ IPS LCD з адаптивною частотою оновлення 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 7100 та 8 ГБ пам'яті LPDDR4X.

Основний модуль камери включає 8-мегапіксельний сенсор у поєднанні з 50-мегапіксельним ширококутним об’єктивом. Телефон пропонує режими зйомки 1x та 2x, для яких використовується 50-мегапіксельна камера.

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Infinix Hot 70 Pro отримав захист IP68 та сертифікацію MIL-STD-810, що робить його напрочуд міцним. Залежно від ринку, ємність акумулятора становить 6000 мАг або 5600 мАг.

Ціна Infinix Hot 70 Pro поки не розголошується, проте базовий Infinix Hot 70 коштує в Україні від 6 999 до 7 999 грн.

Нагадаємо, Realme представила новий бюджетний телефон Narzo 100x, оснащений потужним акумулятором.

Фокус також повідомляв, що Motorola випустила смартфон середнього класу Edge 70 Max з великим дисплеєм.