Дешевий, але швидкий: старий смартфон Pixel отримав високу оцінку експерта (фото)

Свого часу Google Pixel 6a був одним з найкращих бюджетних смартфонів на Android. Сьогодні він все ще пропонує пристойні характеристики, однак за нижчу ціну.

Хоча Google Pixel 6a значно поступається своїм наступниками у 2026 році, це досі чудовий телефон, який працює на Android 17. Про його переваги розповів експерт порталу Android Police Тімі Кантісано.

Google Pixel 6a Фото: Android Central

Google Pixel 6a вирізняється унікальним дизайном, відомим завдяки горизонтальній панелі камер. Цей модуль включає 12-мегапіксельний основний та 12-мегапіксельний надширококутний об’єктиви, які роблять доволі хороші фото.

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Смартфон має барвистий 6,1-дюймовий AMOLED-екран та акумулятор ємністю 4400 мАг з підтримкою зарядки потужністю 18 Вт.

Попри свій солідний вік, Google Pixel 6a досить швидкий, зокрема завдяки процесору Google Tensor, 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ пам'яті та чудовому програмному забезпеченню. Пристрій отримуватиме оновлення безпеки до 2027 року.

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Ціна Google Pixel 6a в Україні — від 11 500 до 13 000 грн.

Google Pixel 6a Фото: Android Central

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