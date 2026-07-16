Дешевий, але швидкий: старий смартфон Pixel отримав високу оцінку експерта (фото)
Свого часу Google Pixel 6a був одним з найкращих бюджетних смартфонів на Android. Сьогодні він все ще пропонує пристойні характеристики, однак за нижчу ціну.
Хоча Google Pixel 6a значно поступається своїм наступниками у 2026 році, це досі чудовий телефон, який працює на Android 17. Про його переваги розповів експерт порталу Android Police Тімі Кантісано.
Google Pixel 6a вирізняється унікальним дизайном, відомим завдяки горизонтальній панелі камер. Цей модуль включає 12-мегапіксельний основний та 12-мегапіксельний надширококутний об’єктиви, які роблять доволі хороші фото.Важливо
Смартфон має барвистий 6,1-дюймовий AMOLED-екран та акумулятор ємністю 4400 мАг з підтримкою зарядки потужністю 18 Вт.
Попри свій солідний вік, Google Pixel 6a досить швидкий, зокрема завдяки процесору Google Tensor, 6 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ пам'яті та чудовому програмному забезпеченню. Пристрій отримуватиме оновлення безпеки до 2027 року.
- Ціна Google Pixel 6a в Україні — від 11 500 до 13 000 грн.
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