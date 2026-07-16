Дешевый, но быстрый: старый смартфон Pixel получил высокую оценку эксперта (фото)

В свое время Google Pixel 6a был одним из лучших бюджетных смартфонов на Android. Сегодня он по-прежнему предлагает приличные характеристики, но при этом стоит дешевле.

Хотя Google Pixel 6a значительно уступает своим преемникам 2026 года, это все еще отличный телефон, работающий на Android 17. О его преимуществах рассказал эксперт портала Android Police Тими Кантисано.

Google Pixel 6a Фото: Android Central

Google Pixel 6a отличается уникальным дизайном, известным благодаря горизонтальной панели камер. Этот модуль включает 12-мегапиксельный основной и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объективы, которые позволяют делать довольно хорошие фото.

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Смартфон оснащен ярким 6,1-дюймовым AMOLED-экраном и аккумулятором емкостью 4400 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Несмотря на свой солидный возраст, Google Pixel 6a работает достаточно быстро, в частности благодаря процессору Google Tensor, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и отличному программному обеспечению. Устройство будет получать обновления безопасности до 2027 года.

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Google Pixel 6a Фото: Android Central

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