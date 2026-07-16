Отличный смартфон за небольшие деньги: первые впечатления от Infinix Hot 70 Pro (фото)

Бюджетный смартфон Infinix Hot 70 Pro отличается большим и плавным дисплеем, интересным дизайном и емким аккумулятором.

Infinix Hot 70 Pro поступит в продажу в ближайшее время, однако эксперты портала GSMArena уже поделились первыми впечатлениями от новинки.

В обзоре представлена модель цвета Mirage Green, особенностью которой является специальный эффект подсветки, вплетенный в веганскую кожу. Под воздействием ультрафиолетовых лучей на корпусе появляются мелкие светящиеся частицы. Этот эффект наиболее заметен в темноте. Также доступен вариант Thermo Orange, который меняет темный оттенок в зависимости от температуры.

Infinix Hot 70 Pro Фото: gsmarena.com

На задней панели можно заметить кубический светодиод, который светится во время звонков, при поступлении сообщений и во время зарядки. Этот мини-дисплей предлагает две игры: Lucky Wheel и Lucky Numbers. Кроме того, он может отображать анимации, нарисованные или загруженные пользователем.

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Сбоку расположена специальная кнопка искусственного интеллекта. Она позволяет одним нажатием сохранить контакт, создать событие в календаре, отправить сообщение в Gmail или запустить помощника Infinix с искусственным интеллектом Folax.

Дисплей Infinix Hot 70 Pro Фото: gsmarena.com

Infinix Hot 70 Pro поставляется в комплекте с зарядным устройством мощностью 45 Вт, кабелем USB-A — USB-C и чехлом с акцентным контуром. Смартфон оснащен 6,76-дюймовым FHD+ IPS LCD-дисплеем с адаптивной частотой обновления 144 Гц, чипом MediaTek Dimensity 7100 и 8 ГБ памяти LPDDR4X.

Основной модуль камеры включает 8-мегапиксельный сенсор в сочетании с 50-мегапиксельным широкоугольным объективом. Телефон предлагает режимы съемки 1x и 2x, для которых используется 50-мегапиксельная камера.

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Infinix Hot 70 Pro получил защиту по стандарту IP68 и сертификацию MIL-STD-810, что делает его удивительно прочным. В зависимости от рынка емкость аккумулятора составляет 6000 мАч или 5600 мАч.

Цена Infinix Hot 70 Pro пока не разглашается, однако базовая модель Infinix Hot 70 стоит в Украине от 6 999 до 7 999 грн.

Напомним, что компания Realme представила новый бюджетный смартфон Narzo 100x, оснащенный мощным аккумулятором.

Фокус также сообщал, что Motorola выпустила смартфон среднего класса Edge 70 Max с большим дисплеем.