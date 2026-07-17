Недорогой, но производительный смартфон: новинка Oppo раскрыта до анонса (фото)

Компания Oppo готовится представить бюджетный смартфон Oppo K15, оснащенный мощным аккумулятором и процессором Dimensity 7360 Super.

Презентация Oppo K15 запланирована на 24 июля, однако в сети уже появились характеристики смартфона, сообщает Gizmochina.

Визуально Oppo K15 похож на K15 Pro с его плоской рамкой, прямоугольным модулем камеры и фирменной подсветкой, встроенной в заднюю панель. Смартфон получил 6,59-дюймовый дисплей, однако разрешение и частота обновления пока остаются в секрете.

Oppo K15 Royal White Oppo K15 Gale Grey Фото: Oppo

Oppo K15 оснащен чипсетом Dimensity 7360 Super в сочетании с процессором Oppo Tide Engine, обеспечивающим повышенную производительность. Для охлаждения в устройстве используется система нового поколения с теплоотводящей пластиной VC площадью 4950 мм².

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Существенным преимуществом Oppo K15 стал аккумулятор Glacier емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Кроме того, смартфон получил 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой оптической стабилизации изображения, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельную фронтальную камеру.

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По данным Oppo, телефон прошел восемь испытаний на прочность военного уровня и имеет степень защиты от воды и пыли IP69. Он будет работать под управлением Android 16 на базе ColorOS 16 и будет доступен в цветах Royal White и Gale Grey.

Цена базовой версии Oppo K15 пока не разглашается, однако Oppo K15 Pro в конфигурации 12/512 ГБ сегодня стоит от 13 699 грн.

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