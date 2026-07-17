Какой компактный телефон лучше купить: Oppo Reno 16 против Reno 15 Pro Mini (фото)

В этом году Oppo расширила свою линейку компактных смартфонов премиум-класса, выпустив Reno 16. При этом Reno 15 Pro Mini, известный на некоторых рынках как Reno 15 Pro, по-прежнему предлагает отличные характеристики.

Oppo Reno 16 и Oppo Reno 15 Pro Mini могут похвастаться премиальным дизайном и превосходными камерами, однако различаются по уровню производительности. Более подробно эти два устройства сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн и дисплей

Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina

Оба смартфона оснащены компактным 6,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Reno 15 Pro Mini немного тоньше и легче, тогда как Reno 16 весит больше благодаря более емкому аккумулятору.

Как Reno 16, так и Reno 15 Pro Mini имеют премиальное качество сборки, металлические рамки и защиту от пыли и воды по стандарту IP69. Единственное отличие заключается в том, что Reno 16 имеет более новый сертификат IP69K.

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Производительность

Reno 15 Pro Mini работает на процессоре MediaTek Dimensity 8450 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Reno 16 оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 4 и 12 ГБ оперативной памяти.

Тесты показали, что MediaTek Dimensity 8450 обеспечивает более высокую производительность процессора и графического процессора, что делает его лучшим выбором для геймеров. В свою очередь, Snapdragon 7 Gen 4 в большей степени ориентирован на энергоэффективность и искусственный интеллект.

Аккумулятор

Oppo Reno 15 Pro Mini Фото: Скриншот

Помимо более энергоэффективного процессора, Reno 16 оснащен более ёмким аккумулятором на 6700 мАч, тогда как Reno 15 Pro Mini получил аккумулятор на 6500 мАч. Оба смартфона поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт.

Камера

Reno 16 и Reno 15 Pro Mini оснащены тройной задней камерой со специальными телеобъективами и сверхширокоугольными сенсорами. Основная камера существенно отличается — 200 МП в Reno 15 Pro Mini против 50 МП в Reno 16.

Reno 15 Pro Mini обеспечивает большую гибкость при кадрировании и съемке фотографий с высоким разрешением. В свою очередь, Reno 16 в большей степени опирается на обновленные вычислительные функции Oppo для фотографии и обработки изображений на основе ИИ.

Программное обеспечение

Смартфоны работают под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Oppo обещает пять обновлений ОС Android и шесть лет обновлений безопасности.

Важно

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Reno 15 Pro Mini поддерживает пространство на базе искусственного интеллекта Oppo Mind Space, которое позволяет сохранять важную информацию, снимки экрана и контент для быстрого доступа. Reno 16 дополняет эту функцию специальной клавишей AI Snap Key.

Вердикт

В целом Oppo Reno 15 Pro Mini выглядит более мощным смартфоном благодаря процессору Dimensity 8450 и основной камере на 200 МП. Он подойдет пользователям, для которых в приоритете игры, многозадачность и фотосъемка.

В свою очередь, Oppo Reno 16 оснащен более емким аккумулятором, обновленными функциями искусственного интеллекта и последней версией ColorOS. Это отличный выбор для тех, кто ищет компактный смартфон с солидным временем автономной работы и длительной поддержкой обновлений.

Напомним, что Motorola выпустила смартфон среднего класса Edge 70 Max с большим дисплеем.

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