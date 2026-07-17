Який компактний телефон краще купити: Oppo Reno 16 проти Reno 15 Pro Mini (фото)

Цього року Oppo розширила свою лінійку компактних преміальних смартфонів, випустивши Reno 16. Водночас Reno 15 Pro Mini, відомий на деяких ринках як Reno 15 Pro, все ще пропонує чудові характеристики.

Oppo Reno 16 та Oppo Reno 15 Pro Mini можуть похвалитися преміальним дизайном та чудовими камерами, проте різняться за рівнем продуктивності. Детальніше ці два пристрої порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн та дисплей

Oppo Reno 16 Фото: Gizmochina

Обидва смартфони оснащені компактним 6,32-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. Reno 15 Pro Mini трохи тонший та легший, тоді як Reno 16 важить більше завдяки більшому акумулятору.

Як Reno 16, так і Reno 15 Pro Mini мають преміальну якість збірки, металеві рамки та захист від пилу та води за стандартом IP69. Єдина відмінність в тому, що Reno 16 має новіший сертифікат IP69K.

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Продуктивність

Reno 15 Pro Mini працює на процесорі MediaTek Dimensity 8450 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті. Reno 16 отримав чипсет Snapdragon 7 Gen 4 та 12 ГБ оперативної пам'яті.

Тести показали, що MediaTek Dimensity 8450 забезпечує вищу продуктивність процесора та графічного процесора, що робить його кращим вибором для геймерів. Натомість Snapdragon 7 Gen 4. більше зосереджений на енергоефективності та штучному інтелекті.

Акумулятор

Oppo Reno 15 Pro Mini Фото: Скриншот

Окрім більш енергоефективного процесора, Reno 16 оснащений більшим акумулятором ємністю 6700 мАг, тоді як Reno 15 Pro Mini отримав батарею на 6500 мАг. Обидва смартфони підтримують швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт.

Камера

Reno 16 та Reno 15 Pro Mini використовують потрійні задні камери зі спеціальними телеоб'єктивами та надширококутними сенсорами. Основна камера суттєво відрізняється – 200 МП у Reno 15 Pro Mini проти 50 МП у Reno 16.

Reno 15 Pro Mini пропонує більшу гнучкість для кадрування та фотографій високої роздільної здатності. Своєю чергою Reno 16 більше покладається на оновлені обчислювальні функції Oppo для фотографії та обробки зображень на основі ШІ.

Програмне забезпечення

Смартфони працюють під управлінням ColorOS 16 на базі Android 16. Oppo обіцяє п'ять оновлень ОС Android та шість років оновлень безпеки.

Важливо

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Reno 15 Pro Mini підтримує простір на базі штучного інтелекту Oppo Mind Space, який дозволяє зберігати важливу інформацію, знімки екрана та контент для швидкого доступу. Reno 16 доповнює цю функцію спеціальною клавішею AI Snap Key.

Вердикт

Загалом Oppo Reno 15 Pro Mini видається потужнішим смартфоном завдяки процесору Dimensity 8450 та основній камері на 200 МП. Він підійде користувачам, для яких в пріоритеті ігри, багатозадачність та фотозйомка.

Натомість Oppo Reno 16 оснащений більшим акумулятором, оновленими функціями штучного інтелекту та останнім покращенням ColorOS. Це чудовий вибір для тих, хто шукає компактний смартфон з солідним часом автономної роботи та тривалою підтримкою оновлень.

Нагадаємо, Motorola випустила смартфон середнього класу Edge 70 Max з великим дисплеєм.

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