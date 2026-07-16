Найкращі смартфони Google Pixel у 2026 році: 3 варіанти на різний бюджет (фото)

Компанія Google сьогодні пропонує одні з найкращих смартфонів на Android — від першокласних флагманів до надійних бюджетних варіантів.

Хоча майже всі смартфони Google Pixel мають чудові характеристики, експерти порталу Android Central порадили 3 найкращі моделі з різних цінових сегментів.

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro Фото: Android Central

Флагмани Google Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL мають майже однакові характеристики за винятком акумулятора, розміру екрана та обсягу пам'яті. Обидва смартфони оснащені арсеналом інструментів для виконання практично будь-якого завдання.

Як Pixel 10 Pro, так і Pixel 10 Pro XL можуть похвалитися першокласною продуктивністю, потужними камерами, підтримкою функцій штучного інтелекту та високоякісними дисплеями, яскравість яких може сягати 3300 ніт.

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Ціна Google Pixel 10 Pro в Україні — від 37 499 грн.

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro Фото: Tech Advisor

Google Pixel 9 Pro – це торішній флагман, який досі пропонує преміальні параметри. За рік цей смартфон суттєво подешевшав, тож сьогодні він пропонує одне з найкращих співвідношень ціни та функціоналу.

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Завдяки тривалій підтримці Pixel 9 Pro отримуватиме оновлення Android 2031 року. Хоча ця модель не має деяких ШІ-інструментів, що забезпечуються найновішим чипом Tensor G5, для багатьох людей цей смартфон здаватиметься не гіршим за Pixel 10 Pro.

Ціна Google Pixel 9 Pro в Україні — від 31 000 грн.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Google Pixel 10a позиціонується як бюджетна модель 2026 року. Він має багато спільного з попереднім Pixel 9a, однак, якщо придивитися уважніше, можна помітити низку приємних оновлень.

Pixel 10a отримав повністю плоску задня панель, захисне скло Corning Gorilla Glass 7i, яскравіший дисалей, а також швидшу дротову та бездротову зарядку порівняно з Pixel 9a. На додачу до цього він пропонує тривалу підтримку ОС, деякі функції ШІ та фірмову обробку фото від Google.

Ціна Google Pixel 10a в Україні — від 21 300 грн.

Нагадаємо, смартфон Google Pixel 6a, який вийшов у 2022 році, досі пропонує непогані характеристики.

Фокус також повідомляв, що Motorola випустила новий смартфон середнього класу Edge 70 з великим екраном.