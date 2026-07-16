Лучшие смартфоны Google Pixel в 2026 году: 3 варианта на любой бюджет (фото)

Сегодня компания Google предлагает одни из лучших смартфонов на Android — от первоклассных флагманов до надежных бюджетных моделей.

Хотя почти все смартфоны Google Pixel обладают отличными характеристиками, эксперты портала Android Central выбрали 3 лучшие модели из разных ценовых сегментов.

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro Фото: Android Central

Флагманы Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL имеют практически одинаковые характеристики, за исключением аккумулятора, размера экрана и объема памяти. Оба смартфона оснащены набором инструментов для выполнения практически любой задачи.

Как Pixel 10 Pro, так и Pixel 10 Pro XL могут похвастаться первоклассной производительностью, мощными камерами, поддержкой функций искусственного интеллекта и высококачественными дисплеями, яркость которых может достигать 3300 нит.

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Цена Google Pixel 10 Pro в Украине — от 37 499 грн.

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro Фото: Tech Advisor

Google Pixel 9 Pro — это прошлогодний флагман, который по-прежнему обладает премиальными характеристиками. За год этот смартфон значительно подешевел, поэтому сегодня он предлагает одно из лучших соотношений цены и функционала.

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Благодаря длительной поддержке Pixel 9 Pro будет получать обновления Android до 2031 года. Хотя в этой модели отсутствуют некоторые ИИ-инструменты, обеспечиваемые новейшим чипом Tensor G5, многим этот смартфон будет казаться не хуже Pixel 10 Pro.

Цена Google Pixel 9 Pro в Украине — от 31 000 грн.

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Google Pixel 10a позиционируется как бюджетная модель 2026 года. У него много общего с предыдущей моделью Pixel 9a, однако, если присмотреться повнимательнее, можно заметить ряд приятных обновлений.

Pixel 10a получил полностью плоскую заднюю панель, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i, более яркий дисплей, а также более быструю проводную и беспроводную зарядку по сравнению с Pixel 9a. Кроме того, он предлагает длительную поддержку ОС, некоторые функции ИИ и фирменную обработку фотографий от Google.

Цена Google Pixel 10a в Украине — от 21 300 грн.

Напомним, что смартфон Google Pixel 6a, выпущенный в 2022 году, по-прежнему обладает неплохими характеристиками.

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