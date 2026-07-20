Якісна камера та батарея на 7200 мАг: новий смартфон Vivo розсекречний до виходу (фото)

Компанія Vivo готується поповнити свою лінійку преміальних смартфонів Vivo X300 новою моделлю Vivo X300 E.

Дизайн, варіанти кольорів, ємність акумулятора та деталі про камеру Vivo X300 E вже оприлюднено на офіційному сайті бренду.

Повідомляється, що Vivo X300 E має акумулятор ємністю 7200 мАг та перископічну телеоб'єктивну камеру з налаштуванням Zeiss. На оприлюднених зображеннях смартфон представлений у помаранчевому, білому та чорному кольорах.

Vivo X300 E Фото: Vivo

Попередні витоки вказують на те, що Vivo X300 E отримав 6,59-дюймовий дисплей. Він трохи більший за 6,31-дюймову панель, що використовується у стандартному Vivo X300. На задній панелі можна помітити квадратний модуль камери.

Важливо

Дешевші флагмани з чудовою продуктивністю: топ 5 варіантів на 2026 рік (фото)

Також ходять чутки, що Vivo X300 E працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 5. Пристрій може бути оснащений 50-мегапіксельною основною камерою, 50-мегапіксельною перископічною телеоб'єктивом, 8-мегапіксельною надширококутною камерою та 50-мегапіксельною фронтальною камерою.

Відео дня

Серед інших характеристик Vivo X300 E інсайдери згадують ультразвуковий сканер відбитків пальців, металеву рамку, корпус товщиною 7,9 мм та підтримку швидкої зарядки потужністю 90 Вт.

Нагадаємо, Oppo розширила свою серію компактних флагманів, випустивши смартфон Reno 16.

Фокус також писав про смартфони Samsung з найкращою підтримкою програмного забезпечення.