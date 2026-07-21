Смартфони з найкращими камерами: топ 7 моделей на липень 2026 року (фото)

Сучасні флагмани, як правило, оснащені масивними модулями камери. Виробники зосереджуються на більших сенсорах, кращому склі та передовому програмному забезпеченні.

Для тих, хто шукає смартфон з потужною камерою у 2026 році, експерти порталу Gizmochina підібрали 7 найкращих варіантів станом на липень.

Vivo X300 Ultra

Vivo X300 Ultra Фото: Android Headlines

Vivo X300 Ultra оснащений трьома камерами марки Zeiss на задній панелі, побудованими навколо 200-мегапіксельної 35-мм основної камери з використанням сенсора Sony LYTIA 901. Він також має 200-мегапіксельний 85-мм перископічний телеоб'єктив зі стабілізацією підвісу для зйомки на далекі відстані та 50-мегапіксельну 14-мм надширококутну камеру.

Окрім вбудованих камер, Vivo X300 Ultra підтримує додатковий професійний комплект для обробки зображень, який включає рукоятку камери та два фізичні модулі телеконвертера Zeiss.

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Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra Фото: Android Police

Система камер Oppo Find X9 Ultra включає 200-мегапіксельний основний сенсор, 200-мегапіксельний телеоб'єктив та спеціальний об'єктив Hasselblad із 10-кратним оптичним зумом.

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Програмне забезпечення Find X9 Ultra пропонує режим Hasselblad Master Mode, який дозволяє виводити фотографії у форматі 8K, та режими Original Film, розроблені для відтворення класичних аналогових плівок. Нова технологія внутрішнього оптичного зуму LUMO також збільшує кількість пікселів у чотири рази в діапазонах 2x та 6x зуму

Для додаткових можливостей доступний комплект Hasselblad Earth Explorer від Oppo, який включає професійний телеконвертер, рукоятку для камери та кільце-адаптер для фільтра 67 мм.

Apple iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

iPhone 17 Pro отримав 48-мегапіксельну камеру Fusion, 48-мегапіксельну надширококутну камеру та 48-мегапіксельний телеоб'єктив. Спереду є 18-мегапіксельна фронтальна камера, здатна знімати відео з роздільною здатністю 4K Dolby Vision зі швидкістю 120 кадрів/с та просторовим захопленням звуку.

За обробку зображень на iPhone 17 Pro відповідає чип A19 Pro. Приємним бонусом також є фізичні елементи керування камерою, які дозволяють легко налаштовувати експозицію, глибину та стилі фотографування.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Galaxy S26 Ultra вирізняється чудовою роботою в умовах слабкого освітлення. Samsung також розширила діафрагми всіх камер флагмана, оснастивши 200-мегапіксельний основний сенсор об'єктивом f/1.4, а оновлений 50-мегапіксельний надширококутний сенсор — об'єктивом f/1.9. Це дозволяє захоплювати набагато більше світла.

Для відео Samsung Galaxy S26 Ultra підтримує стандарт Advanced Professional Video (APV), що ефективно стискає високоякісні відеофайли, щоб вони не займали багато місця у сховищі. Також варто відзначити покращену стабілізацію Super Steady та оновлені інструменти редагування на базі ШІ.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Фото: скриншот / YouTube

Xiaomi 17 Ultra отримав круглий модуль камери, що містить чотири об’єктиви. Основна камера має 1-дюймовий сенсор зі змінною діафрагмою, який підтримується трьома 50-мегапіксельними об'єктивами для надширококутної зйомки.

Для обробки фото Xiaomi 17 Ultra використовує спеціальний чип Surge, налаштований для забезпечення фірмової кольорової гами Leica та контрастного вигляду з мінімальною затримкою затвора.

Окрім того, Xiaomi 17 Ultra підтримує комплект Photography Kit, що включає футляр із двоступеневою кнопкою затвора, важелем масштабування та 67-міліметровим різьбленням.

Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL Фото: Google

Pixel 10 Pro XL оснащений 50-мегапіксельним основним сенсором, 48-мегапіксельним надширококутним об'єктивом та 48-мегапіксельним телеоб'єктивом з 5-кратним збільшенням. Він підтримує 100-кратне збільшення Pro Res та запис відео 8K завдяки обробці відео Google Video Boost.

Чип Tensor G5 дозволяє використовувати нові програмні інструменти на базі штучного інтелекту, як от Camera Coach. Такі функції, як Auto Best Take та Magic Cue, також допомагають удосконалити групові знімки та фотографії в русі.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro Фото: Vivo

Vivo X300 Pro є більш доступним варіантом для тих, хто не хоче переходити на модель Ultra. Цей смартфон використовує 50-мегапіксельний основний сенсор Sony LYT828 разом з 50-мегапіксельним надширококутним об'єктивом та 200-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом.

Для обробки зображень Vivo X300 Pro спирається на спеціальні подвійні чипи Vivo V3+ та VS1, які особливо ефективні для зйомки кінематографічних портретних відео у форматі 4K HDR. Як і Vivo X300 Ultra, модель Pro сумісна з комплектом телеоб'єктива Zeiss 2.35x

Нагадаємо, Honor нещодавно представила складаний смартфон Magic V6, оснащений універсальною камерою.

Фокус також повідомляв, що майбутній Oppo Find X10 Pro Max може отримати потрійну 200-мегапіксельну камеру.