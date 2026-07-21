Недорогий смартфон Xiaomi з потужною батареєю: що відомо про Poco M8 Power (фото)

Компанія Xiaomi почала анонсувати бюджетний смартфон Poco M8 Power 5G, головною перевагою якого є ємний акумулятор.

Poco M8 Power 5G найближчим часом буде представлений в Індії. Глобальний реліз очікується пізніше. Новий мікросайт для Poco M8 Power 5G вже запущено на Flipkart.

За даними Xiaomi, новий смартфон буде зосереджений на тривалості роботи від акумулятора. Точна ємність батареї поки невідома.

Тизер Poco M8 Power 5G Фото: flipkart

На тизері можна помітити Poco M8 Power 5G у помаранчевому кольорі. Номер моделі Poco M8 Power, знайдений у кодовій базі HyperOS, свідчить про те, що це може бути перейменований Redmi Note 17, який також належить Xiaomi.

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Детальні характеристики Poco M8 Power 5G не розголошуються, однак Redmi Note 17 оснащений 7-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2396 x 1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Він використовує чип Snapdragon 4 Gen 4 та акумулятор ємністю 8000 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт і зворотну дротову зарядку потужністю 22,5 Вт.

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На думку експертів порталу Notebookcheck, Poco M8 Power 5G все ж може мати деякі апаратні відмінності. Наприклад, стандартний Poco M8 мав більшу частину апаратного забезпечення, схожу на Redmi Note 15, але використовував 50-мегапіксельну основну камеру замість 108-мегапіксельної камери M8.

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