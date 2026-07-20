Акумулятор на 10 000 мАг та потужний чип за розумну ціну: на який смартфон звернути увагу

Компанія Oppo, схоже, готується до запуску своєї серії смартфонів A7. Новий витік розсекретив ключові характеристики Oppo 7 Pro Max.

Oppo A7 Pro Max позиціонується як смартфон середнього класу, орієнтований на продуктивність та тривалий час роботи від акумулятора. Деталі про новинку розкрив інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

Повідомляється, що Oppo A7 Pro Max оснащений плоским 6,78-дюймовим OLED-дисплеєм. Він може похвалитися роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц та вбудованим сканером відбитків пальців.

Однією з основних переваг Oppo A7 Pro Max є акумулятор ємністю 10 000 мАг, що підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт. Попри містку батарею, смартфон має товщину всього 8,47 мм і важить близько 226 грамів.

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За даними інсайдера, смартфон працюватиме на базі процесора Snapdragon 4 Gen 5. Qualcomm представила цей чип ще у травні, а Oppo A7 Pro Max може стати одним з перших телефонів, які його використовуватимуть.

Що стосується камер, чутки вказують на досить посередню конфігурацію. Очікується, що телефон отримає подвійну задню камеру, що включає основний сенсор на 50 МП, додатковий сенсор на 2 МП, а також фронтальну камеру на 50 МП.

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