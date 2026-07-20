Батарея на 10 000 мАч и мощный чип по разумной цене: на какой смартфон стоит обратить внимание

Компания Oppo, судя по всему, готовится к запуску своей серии смартфонов A7. Новая утечка раскрыла ключевые характеристики Oppo 7 Pro Max.

Oppo A7 Pro Max позиционируется как смартфон среднего класса, ориентированный на производительность и длительное время работы от аккумулятора. Подробности о новинке раскрыл инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

Сообщается, что Oppo A7 Pro Max оснащен плоским 6,78-дюймовым OLED-дисплеем. Он может похвастаться разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Одним из основных преимуществ Oppo A7 Pro Max является аккумулятор емкостью 10 000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт. Несмотря на вместительную батарею, смартфон имеет толщину всего 8,47 мм и весит около 226 граммов.

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По данным инсайдера, смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 4 Gen 5. Qualcomm представила этот чип ещё в мае, а Oppo A7 Pro Max может стать одним из первых телефонов, в которых он будет использоваться.

Что касается камер, то, судя по слухам, их конфигурация будет довольно скромной. Ожидается, что телефон получит двойную заднюю камеру, включающую основной сенсор на 50 МП, дополнительный сенсор на 2 МП, а также фронтальную камеру на 50 МП.

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