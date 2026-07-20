Google Pixel 11 против Pixel 10: стоит ли новая модель своих денег (фото)

Компания Google готовится к выпуску флагманского смартфона Pixel 11 с рядом обновлений. При этом Pixel 10 по-прежнему обладает премиальными характеристиками и, вероятно, вскоре подешевеет.

Основные характеристики Google Pixel 11 уже просочились в сеть, поэтому обозреватель гаджетов Деррек Ли решил сравнить Pixel 11 и Pixel 10. Своими выводами эксперт поделился в статье для Android Central.

Дизайн

Опубликованные рендеры показывают, что Pixel 11 и Pixel 10 визуально очень похожи, однако Pixel 11 немного тоньше. В модуле камеры новой модели полностью отсутствует алюминиевая часть, характерная для Pixel 10.

Рендер Google Pixel 11 Фото: Android Headlines

Судя по тизеру, Pixel 11 также получил Pixel Glow — индикатор на блоке камер, переливающийся разными цветами. Эксперт предполагает, что он может служить для уведомлений или взаимодействия с искусственным интеллектом.

Відео дня

Ожидается, что Pixel 11 получит примерно такой же OLED-дисплей, как и Pixel 10. Не исключено, что Google повысит яркость дисплея, как это обычно делают компании с каждым новым поколением смартфонов.

Аппаратное обеспечение

Google Pixel 10 Фото: Tech Advisor

Инсайдеры утверждают, что Pixel 11 будет работать на Tensor G6, что сделает его ещё мощнее, чем Pixel 10. Одним из преимуществ Tensor G6 может стать новый модем, разработанный MediaTek. Считается, что он улучшит качество подключения, на которое пользователи часто жалуются.

Важно

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Графический процессор Pixel 11 может остаться прежним, поэтому не стоит рассчитывать на ресурсоемкие игры. Однако совместимость должна улучшиться, особенно после того, как у Pixel 10 изначально не было обновленных драйверов графического процессора, из-за чего игры работали несколько нестабильно.

Ли выразил надежду, что Google увеличит объем базовой памяти Pixel 11 до 256 ГБ. Об увеличении емкости аккумулятора пока речь не идет, однако Pixel 10 демонстрирует вполне солидное время автономной работы.

Программное обеспечение

Google предлагает примерно одинаковое ПО для всех смартфонов Pixel. Тем не менее от Pixel 11 ожидают улучшений в программном обеспечении и работе с искусственным интеллектом, особенно с учетом того, что Gemini Intelligence выйдет этим летом. Многие из новых функций Pixel 10 появятся вместе с обновлением, однако Pixel 11 может получить эксклюзивные возможности благодаря новому чипу.

Камера

Google Pixel 10 Pro XL Фото: Google

Pixel 10 получил камеру на 48 МП, которая в сочетании с телеобъективом с 5-кратным увеличением и фирменной обработкой Google позволяет делать великолепные снимки. Согласно слухам, Pixel 11 вернётся к основному сенсору на 50 МП, который будет обеспечивать лучшие снимки в условиях слабого освещения.

Выводы

По мнению Ли, у владельцев Pixel 10 нет особых причин покупать Pixel 11 в 2026 году. Прошлогодний флагман может рассчитывать на программную поддержку до 2032 года, а также получит ряд новых функций вместе со следующим обновлением.

С другой стороны, Pixel 11 может стать отличным выбором для тех, у кого нет Pixel 10 и кто ищет флагманский смартфон на Android. Однако стоит учитывать, что в этом году Google может повысить цены.

Напомним, ранее эксперты назвали лучшие смартфоны Google Pixel 2026 года для разных бюджетов.

Фокус также сообщал, что Google Pixel 6a, выпущенный в 2022 году, по-прежнему обладает неплохими характеристиками.