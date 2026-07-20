Google Pixel 11 проти Pixel 10: чи вартий новіший смартфон своїх грошей (фото)

Компанія Google готується до випуску флагманського смартфона Pixel 11 з низкою оновлень. Водночас Pixel 10 все ще пропонує преміальні характеристики та, ймовірно, скоро впаде в ціні.

Ключові характеристики Google Pixel 11 вже просочилися в мережу, тож оглядач гаджетів Деррек Лі вирішив порівняти Pixel 11 та Pixel 10. Своїми висновками експерт поділився у статті для Android Central.

Дизайн

Оприлюднені рендери показують, що Pixel 11 та Pixel 10 візуально дуже схожі, однак Pixel 11 трохи тонший. Модуль камери новішого смартфона повністю позбувся від алюмінієвої частини, притаманної Pixel 10.

Рендер Google Pixel 11 Фото: Android Headlines

Судячи з тизера, Pixel 11 також отримав Pixel Glow — індикатор на блоці камер, що переливається різними кольорами. Експерт припускає, що він може слугувати для сповіщень або взаємодії зі штучним інтелектом.

Відео дня

Очікується, що Pixel 11 отримає приблизно такий самий дюймовий OLED-дисплей, як і Pixel 10. Не виключено, що Google покращить яскравість дисплея, як це зазвичай роблять компанії з кожним новим поколінням смартфонів.

Апаратне забезпечення

Google Pixel 10 Фото: Tech Advisor

Інсайдери стверджують, що Pixel 11 працюватиме на Tensor G6, що зробить його ще потужнішим за Pixel 10. Однією з переваг Tensor G6 може бути новий модем, розроблений MediaTek. Вважається, що він покращить підключення, на яке користувачі часто скаржаться.

Важливо

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Графічний процесор Pixel 11 може залишитись незмінним, тож не варто розраховувати на інтенсивні ігри. Однак сумісність має покращитися, особливо після того, як Pixel 10 спочатку не мав оновлених драйверів графічного процесора, через що ігри виглядали дещо нестабільно.

Лі висловив сподівання, що Google збільшить обсяг базової пам’яті Pixel 11 до 256 ГБ. Про збільшення ємності акумулятора наразі не йдеться, проте Pixel 10 демонструє цілком солідний час автономної роботи.

Програмне забезпечення

Google пропонує приблизно однакове ПЗ для всіх смартфонів Pixel. Тим не менш від Pixel 11 очікують покращення програмного забезпечення та роботи зі штучним інтелектом, особливо з огляду на те, що Gemini Intelligence вийде цього літа. Багато з новий функцій Pixel 10 отримає разом з оновленням, однак Pixel 11 може мати ексклюзивні можливості завдяки новому чипу.

Камера

Google Pixel 10 Pro XL Фото: Google

Pixel 10 отримав камеру на 48 МП, яка у поєднані з телеоб'єктивом з 5-кратним збільшенням та фірмовою обробкою Google робить чудові фото. Згідно з чутками, Pixel 11 повернеться до основного сенсора на 50 МП, який забезпечуватиме кращі знімки в умовах слабкого освітлення.

Висновки

На думку Лі, для власників Pixel 10 немає особливих причин купувати Pixel 11 в 2026 році. Торішній флагман може сподіватися на програмну підтримку до 2032 року, а також отримає низку нових функцій разом з наступним оновленням.

З іншого боку Pixel 11 може стати чудовим вибором для тих, хто не має Pixel 10 та шукає флагманський смартфон на Android. Однак варто враховувати, що цього року Google може підняти ціни.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найкращі смартфони Google Pixel у 2026 році на різний бюджет.

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