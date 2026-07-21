Недорогой смартфон Xiaomi с мощной батареей: что известно о Poco M8 Power (фото)

Компания Xiaomi начала анонсировать бюджетный смартфон Poco M8 Power 5G, главным преимуществом которого является емкий аккумулятор.

Poco M8 Power 5G в ближайшее время будет представлен в Индии. Глобальный запуск ожидается позднее. Новый микросайт для Poco M8 Power 5G уже запущен на Flipkart.

По данным Xiaomi, в новом смартфоне особое внимание будет уделено продолжительности работы от аккумулятора. Точная емкость аккумулятора пока неизвестна.

Тизер Poco M8 Power 5G Фото: flipkart

На тизере можно заметить Poco M8 Power 5G оранжевого цвета. Номер модели Poco M8 Power, обнаруженный в кодовой базе HyperOS, свидетельствует о том, что это может быть переименованный Redmi Note 17, который также принадлежит Xiaomi.

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Подробные характеристики Poco M8 Power 5G не разглашаются, однако Redmi Note 17 оснащён 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2396 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он использует чип Snapdragon 4 Gen 4 и аккумулятор емкостью 8000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт.

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По мнению экспертов портала Notebookcheck, у Poco M8 Power 5G все же могут быть некоторые аппаратные отличия. Например, стандартная версия Poco M8 имела аппаратную часть, в основном схожую с Redmi Note 15, но использовала 50-мегапиксельную основную камеру вместо 108-мегапиксельной камеры M8.

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