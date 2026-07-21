Недорогой смартфон Xiaomi с мощной батареей: что известно о Poco M8 Power (фото)
Компания Xiaomi начала анонсировать бюджетный смартфон Poco M8 Power 5G, главным преимуществом которого является емкий аккумулятор.
Poco M8 Power 5G в ближайшее время будет представлен в Индии. Глобальный запуск ожидается позднее. Новый микросайт для Poco M8 Power 5G уже запущен на Flipkart.
По данным Xiaomi, в новом смартфоне особое внимание будет уделено продолжительности работы от аккумулятора. Точная емкость аккумулятора пока неизвестна.
На тизере можно заметить Poco M8 Power 5G оранжевого цвета. Номер модели Poco M8 Power, обнаруженный в кодовой базе HyperOS, свидетельствует о том, что это может быть переименованный Redmi Note 17, который также принадлежит Xiaomi.Важно
Подробные характеристики Poco M8 Power 5G не разглашаются, однако Redmi Note 17 оснащён 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2396 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он использует чип Snapdragon 4 Gen 4 и аккумулятор емкостью 8000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт.
По мнению экспертов портала Notebookcheck, у Poco M8 Power 5G все же могут быть некоторые аппаратные отличия. Например, стандартная версия Poco M8 имела аппаратную часть, в основном схожую с Redmi Note 15, но использовала 50-мегапиксельную основную камеру вместо 108-мегапиксельной камеры M8.
Напомним, в сети появились характеристики нового смартфона среднего класса Oppo 7 Pro Max.
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