Лучшие смартфоны Xiaomi в 2026 году: топ-5 моделей на разный бюджет (фото)

Смартфоны Xiaomi отличаются отличным соотношением цены и качества, а по своим характеристикам они могут составить конкуренцию лучшим моделям Samsung, Pixel и Apple.

Для тех, кто собирается купить смартфон Xiaomi в 2026 году, эксперты портала TechRadar отобрали 5 лучших вариантов по результатам тестов.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Фото: amateurphotographer.com

Xiaomi 17 Ultra — это универсальный флагманский смартфон, который отличается первоклассной производительностью, великолепными визуальными эффектами и мощными камерами. Xiaomi обещает 5 лет обновлений ОС и 6 лет обновлений безопасности.

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой 12-битной глубины цвета, пиковой яркостью 3200 нит и новой структурой субпикселей HyperRGB, которая обеспечивает большую четкость экрана, чтобы смягчить снижение чистого разрешения из-за увеличения размера дисплея по сравнению с Xiaomi 15 Ultra.

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В расширенных игровых тестах Xiaomi 17 Ultra продемонстрировал стабильные 120 кадров/с на низких настройках и 70 кадров/с на максимальных в Call of Duty.

Еще одним преимуществом Xiaomi 17 Ultra является система камер, включающая 50-мегапиксельный 1-дюймовый основной объектив с сенсором Light Fusion 1050L, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с оптикой Leica и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Что касается аккумулятора, тесты показали, что Xiaomi 17 Ultra обеспечивает восемь часов работы экрана в реальных условиях. При экономном использовании одного полного заряда может хватить на два дня.

Цена Xiaomi 17 Ultra — от 56 415 грн.

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Фото: Future

Xiaomi 17 ориентирован на базовые функции, такие как удобство, дисплей, камеры и производительность. Благодаря процессору Snapdragon 8 Elite он продемонстрировал стабильно высокую производительность в ходе тестирования, не зависая даже при интенсивном использовании и играх.

После целого дня умеренного использования камеры и потоковой передачи данных Xiaomi 17 сохранил заряд аккумулятора на уровне 30%. Что касается зарядки, телефон зарядился с 0% до 65% за 30 минут с помощью портативного зарядного устройства Sharge HyperTower 170 мощностью 100 Вт.

Эксперты также отметили три 50-мегапиксельные камеры, которые передают естественные цвета и слегка повышают контрастность, чтобы фотографии выглядели привлекательно. Качество видеозаписи тоже достаточно высокое.

Цена Xiaomi 17 — от 40 000 грн.

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro Фото: techadvisor.com

Xiaomi 15T Pro предлагает большой дисплей и флагманскую производительность по удивительно доступной цене. Он оснащён процессором MediaTek Dimensity 9400+, аккумулятором емкостью 5500 мАч и улучшенной телеобъективной камерой.

Как отмечают в издании, чипсет MediaTek Dimensity 9400+ хорошо справляется с повседневными задачами. Среди самых производительных процессоров Android он уступает лишь Snapdragon 8 Elite и 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 15T Pro оснащен 50-мегапиксельной широкоугольной камерой, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельным телеобъективом, которые по производительности значительно превосходят свою цену. Аккумулятор устройства выдерживает более чем полный день интенсивного использования.

Цена Xiaomi 15T Pro — от 29 299 грн.

Xiaomi Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro Max Фото: PhoneArena

Poco X8 Pro Max — это относительно бюджетный смартфон, в котором сочетаются процессор Mediatek Dimensity 9500s, 12 ГБ оперативной памяти и мощный аккумулятор емкостью 8500 мАч.

Камеры Poco X8 Pro Max позволяют делать четкие и детализированные снимки даже при слабом освещении, что является редкостью среди недорогих смартфонов. Тесты также показали, что устройство хорошо справляется со всеми базовыми задачами и работает до трех дней без подзарядки.

Цена Xiaomi Poco X8 Pro Max — от 21 322 грн.

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Flip Фото: Foundry

Xiaomi Mix Flip — это первое складной устройство бренда, доступное на международном рынке. Он оснащён ярким 6,86-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а также мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и долговечным аккумулятором

По своим характеристикам Xiaomi Mix Flip может составить конкуренцию Samsung Galaxy Z Flip 6 и Motorola Razr Plus (2024) во всех ключевых областях. Стоит учитывать, что у этой модели не самые лучшие камеры и перегруженный интерфейс HyperOS, однако в целом это отличный складной смартфон за свои деньги.

Цена Xiaomi Mix Flip — от 26 500 грн.

Напомним, что компания Xiaomi начала анонсировать бюджетный смартфон Poco M8 Power 5G.

Фокус также сообщал, что Xiaomi вскоре выпустит две новые модели умных часов.