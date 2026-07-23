Хороша камера та батарея на 7100 мАг: новий смартфон Nubia розсекречений до виходу (фото)

Компанія Nubia нещодавно анонсувала смартфон NaviX Ultra на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту 2026 року. Тепер в мережу просочились характеристики пристрою.

Nubia NaviX Ultra позиціонується як перший у світі смартфон зі штучним інтелектом та вбудованою інтелектуальною обробкою даних. Бренд ще не підтвердив параметри пристрою, проте портал Gizmochina розкрив деякі ключові деталі, посилаючись на авторитетного інсайдера.

За даними інформатора, Nubia NaviX Ultra отримає 6,78-дюймовий плоский дисплей з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 144 Гц. Оприлюднені фото показують, що дисплей має круглий отвір для фронтальної камери по центру та горизонтальний модуль камери на задній панелі.

Nubia NavIX Ultra Фото: Nubia

Nubia NaviX Ultra вийде у синьому, рожевому, чорному та білому кольорах. Збоку можна помітити помаранчеву кнопку штучного інтелекту. Повідомляється, що ШІ-помічник дозволить виконувати багатоетапні завдання за допомогою простих голосових або текстових команд.

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Смартфон працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nubia також запропонує один з найбільших акумуляторів серед сучасних флагманів. Його ємність становить 7100 мАг.

Однією з переваг Nubia NaviX Ultra також стануть налаштування камери. За чутками, телефон матиме три 50-мегапіксельні задні камери, ймовірно, з основним, надширококутним та телеоб'єктивом. Роздільна здатність фронтальної камери теж становить 50 МП.

Nubia NavIX Ultra Фото: Nubia

Нагадаємо, бюджетний смартфон TCL NXTPAPER 70 Pro отримав унікальний дисплей, схожий на електронний папір.

Фокус також повідомляв, що компанія Light анонсувала кнопковий розкладний телефон під назвою Light Flip.