Хорошая камера и батарея емкостью 7100 мАч: новый смартфон Nubia рассекречен до выхода (фото)

Компания Nubia недавно анонсировала смартфон NaviX Ultra на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года. Теперь в сеть просочились характеристики устройства.

Nubia NaviX Ultra позиционируется как первый в мире смартфон с искусственным интеллектом и встроенной интеллектуальной обработкой данных. Бренд пока не подтвердил характеристики устройства, однако портал Gizmochina раскрыл некоторые ключевые детали, сославшись на авторитетного инсайдера.

По данным инсайдера, Nubia NaviX Ultra получит 6,78-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Опубликованные фото показывают, что дисплей имеет круглое отверстие для фронтальной камеры по центру и горизонтальный модуль камеры на задней панели.

Nubia NavIX Ultra Фото: Nubia

Nubia NaviX Ultra будет доступен в синем, розовом, черном и белом цветах. Сбоку можно заметить оранжевую кнопку искусственного интеллекта. Сообщается, что ИИ-помощник позволит выполнять многоэтапные задачи с помощью простых голосовых или текстовых команд.

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Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nubia также предложит один из самых ёмких аккумуляторов среди современных флагманов. Его ёмкость составляет 7100 мАч.

Одним из преимуществ Nubia NaviX Ultra также станут настройки камеры. По слухам, телефон будет оснащен тремя 50-мегапиксельными задними камерами, вероятно, с основным, сверхширокоугольным и телеобъективом. Разрешение фронтальной камеры также составляет 50 МП.

Nubia NavIX Ultra Фото: Nubia

Напомним, что бюджетный смартфон TCL NXTPAPER 70 Pro получил уникальный дисплей, похожий на электронную бумагу.

Фокус также сообщал, что компания Light анонсировала кнопочный раскладной телефон под названием Light Flip.