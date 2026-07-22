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Лучший бюджетный смартфон на Android: какую модель высоко оценил эксперт (фото)

Смартфон Honor Magic 8 Lite
Honor Magic 8 Lite | Фото: PhoneArena

Компания Honor предлагает широкий выбор смартфонов в среднем ценовом сегменте, среди которых особенно выделяется Magic 8 Lite.

Благодаря соотношению цены и характеристик Honor Magic 8 Lite может претендовать на звание лучшего бюджетного Android-смартфона 2026 года. К такому выводу пришел эксперт портала The Independent Томас Дихан.

Одним из основных преимуществ Honor Magic 8 Lite является длительное время автономной работы. Благодаря аккумулятору емкостью 7500 мАч смартфон может работать до трёх дней подряд без подзарядки. Это больше, чем могут предложить большинство современных флагманов.

Телефон Honor Magic 8 Lite
Honor Magic 8 Lite
Фото: The Independent

Honor Magic 8 Lite также оснащен ярким 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем, а его корпус надежно защищен от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68/IP69K.

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В то же время стоит учитывать, что для снижения цены Honor пошла на некоторые компромиссы. Эксперт отметил не слишком впечатляющую 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и чипсет Snapdragon 6 Gen 4, который уступает по производительности конкурентам в своем ценовом диапазоне.

Несмотря на эти недостатки, в целом Honor Magic 8 Lite — отличный бюджетный смартфон для тех, кому важны долговечный аккумулятор и высококачественный дисплей.

Основные характеристики Honor Magic 8 Lite:

  • размеры — 161,9 x 76,1 x 7,8 мм;
  • дисплей — 6,79 дюйма AMOLED 120 Гц;
  • камеры — 108 МП f/1,8 широкоугольная, 5 МП f/2,2 сверхширокоугольная, 16 МП f/2,5 фронтальная;
  • аккумулятор — 7500 мАч;
  • зарядка — 66 Вт, проводная.

Напомним, что компания Xiaomi начала анонсировать бюджетный смартфон Poco M8 Power 5G, главным преимуществом которого является мощный аккумулятор.

Фокус также сообщал, что компания Light анонсировала раскладной кнопочный телефон Light Flip с минималистичным интерфейсом.