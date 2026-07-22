Лучший бюджетный смартфон на Android: какую модель высоко оценил эксперт (фото)

Компания Honor предлагает широкий выбор смартфонов в среднем ценовом сегменте, среди которых особенно выделяется Magic 8 Lite.

Благодаря соотношению цены и характеристик Honor Magic 8 Lite может претендовать на звание лучшего бюджетного Android-смартфона 2026 года. К такому выводу пришел эксперт портала The Independent Томас Дихан.

Одним из основных преимуществ Honor Magic 8 Lite является длительное время автономной работы. Благодаря аккумулятору емкостью 7500 мАч смартфон может работать до трёх дней подряд без подзарядки. Это больше, чем могут предложить большинство современных флагманов.

Honor Magic 8 Lite Фото: The Independent

Honor Magic 8 Lite также оснащен ярким 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем, а его корпус надежно защищен от воды и пыли в соответствии со стандартами IP68/IP69K.

Відео дня

Важно

Лучшие смартфоны Xiaomi в 2026 году: топ-5 моделей на разный бюджет (фото)

В то же время стоит учитывать, что для снижения цены Honor пошла на некоторые компромиссы. Эксперт отметил не слишком впечатляющую 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и чипсет Snapdragon 6 Gen 4, который уступает по производительности конкурентам в своем ценовом диапазоне.

Несмотря на эти недостатки, в целом Honor Magic 8 Lite — отличный бюджетный смартфон для тех, кому важны долговечный аккумулятор и высококачественный дисплей.

Основные характеристики Honor Magic 8 Lite:

размеры — 161,9 x 76,1 x 7,8 мм;

дисплей — 6,79 дюйма AMOLED 120 Гц;

камеры — 108 МП f/1,8 широкоугольная, 5 МП f/2,2 сверхширокоугольная, 16 МП f/2,5 фронтальная;

аккумулятор — 7500 мАч;

зарядка — 66 Вт, проводная.

Напомним, что компания Xiaomi начала анонсировать бюджетный смартфон Poco M8 Power 5G, главным преимуществом которого является мощный аккумулятор.

Фокус также сообщал, что компания Light анонсировала раскладной кнопочный телефон Light Flip с минималистичным интерфейсом.