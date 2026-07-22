Кнопочные телефоны возвращаются: цена и характеристики новой "раскладушки" Light Flip (фото)

Компания Light анонсировала раскладной телефон под названием Light Flip с минималистичным интерфейсом и кнопочным управлением.

Телефон Light Flip предназначен исключительно для звонков и отправки текстовых сообщений, отмечает ZDNET.

Соучредители Light Джо Холлиер и Кайвей Танг поясняют, что целевой аудиторией Light Flip являются люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые хотят выйти из экосистемы смартфонов. По словам Танга, 52% потребителей поколения Z и миллениалов задумываются о покупке телефона без доступа к социальным сетям, новостям или электронной почте.

Light Flip Фото: Light

Light Flip получил пластиковый раскладной корпус с физическими клавишами и поддержкой T9. В отличие от предыдущей модели Light Phone 3, новинка не имеет сенсорного экрана и NFC, а также отличается худшей камерой, более толстым корпусом и меньшим объемом памяти.

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Потенциальные покупатели Light Flip могут зарегистрироваться в программе Flip Your Life, цель которой — подготовить пользователей к отказу от смартфона за девять месяцев до фактической отправки продукта.

Light Flip Фото: Light

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"Пользователи могут объединяться в цифровое сообщество, делиться информацией об уязвимостях, советами и хитростями по избавлению от своих смартфонов, а также адаптироваться к перестройке своей цифровой жизни", — пояснил Танг.

Ожидается, что Light Flip поступит в продажу в апреле 2027 года. Он будет доступен в шести цветах: черном, темно-синем, красном, розовом, желтом и светло-сером. Стартовая цена телефона составляет 299 долларов (около 13 400 грн).

Характеристики Light Flip:

экран — 2,8-дюймовый матовый стеклянный OLED;

разрешение — 480 x 640;

габариты в сложенном виде — 110 мм на 58 мм на 19 мм;

вес — 160 граммов;

память — 128 ГБ;

оперативная память — 6 ГБ;

процессор — MediaTek MT8873;

подключение — 5G и 4G LTE, один порт USB-C 2.0, 3,5-мм разъем для наушников, Bluetooth 5.0;

аккумулятор — 1800 мАч.

Light Flip Фото: Light

Напомним, что HMD готовит новую линейку кнопочных телефонов Nokia с искусственным интеллектом, которая будет включать четыре модели.

Фокус также сообщал, что бюджетный смартфон Google Pixel 6a, выпущенный в 2022 году, по-прежнему обладает отличными характеристиками.