Кнопкові телефони повертаються: ціна та характеристики нової "розкладачки" Light Flip (фото)

Компанія Light анонсувала розкладний телефон під назвою Light Flip з мінімалістичним інтерфейсом та кнопковим керуванням.

Телефон Light Flip призначений виключно для дзвінків та надсилання текстових повідомлень, зазначає ZDNET.

Співзасновники Light Джо Холлієр та Кайвей Танг пояснюють, що цільовою аудиторією Light Flip є люди віком від 18 до 30 років, які хочуть вийти з екосистеми смартфонів. За словами Танга, 52% споживачів покоління Z та міленіалів задумуються про придбання телефону без доступу до соціальних мереж, новин чи електронної пошти.

Light Flip Фото: Light

Light Flip отримав пластиковий розкладний корпус з фізичними клавішами та підтримкою T9. На відміну від попереднього Light Phone 3, новинка не має сенсорного екрана та NFC, а також пропонує гіршу камеру, товщий корпус та менше пам’яті.

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Потенційні покупці Light Flip можуть зареєструватися у програмі Flip Your Life, метою якої є підготовка користувачів до відмови від смартфона за дев'ять місяців до фактичної відправки продукту.

Light Flip Фото: Light

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"Користувачі можуть об’єднуватися в цифрову спільноту, ділитися вразливостями, порадами та хитрощами щодо позбавлення від своїх смартфонів, а також адаптуватися до перевпорядкування свого цифрового життя", — пояснив Танг.

Очікується, що Light Flip надійде у продаж у квітні 2027 року. Він буде доступний у шести кольорах: чорному, темно-синьому, червоному, рожевому, жовтому та світло-сірому. Стартова ціна телефону становить 299 доларів (близько 13 400 грн).

Характеристики Light Flip:

екран — 2,8-дюймовий матовий скляний OLED;

роздільна здатність — 480 x 640;

габарити у складеному вигляді — 110 мм на 58 мм на 19 мм;

вага — 160 грамів;

пам'ять — 128 ГБ;

оперативна пам'ять — 6 ГБ;

процесор — MediaTek MT8873;

підключення — 5G та 4G LTE, один порт USB-C 2.0, 3,5-мм роз’єм для навушників, Bluetooth 5.0;

акумулятор — 1800 мАг.

Light Flip Фото: Light

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