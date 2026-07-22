Найкращий бюджетний смартфон на Android: яку модель високо оцінив експерт (фото)

Компанія Honor пропнує широкий вибір смартфонів у середньому ціновому сегменті, серед яких особливо вирізняється Magic 8 Lite.

Завдяки своєму співвідношенню ціни та характеристик Honor Magic 8 Lite може претендувати на звання найкращого бюджетного Android-смартфона 2026 року. Такого висновку дійшов експерт порталу The Independent Томас Діхан.

Однією з основних преваг Honor Magic 8 Lite є тривалий час автономної роботи. Завдяки акумулятору ємністю 7500 мАг смартфон може працювати до трьох днів поспіль без підзарядки. Це більше, ніж можуть запропонувати більшість сучасних флагманів.

Honor Magic 8 Lite Фото: The Independent

Honor Magic 8 Lite також отримав яскравий 6,79-дюймовий AMOLED-дисплей, а його корпус надійно захищений від води та пилу за стандартами IP68/IP69K.

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Водночас варто враховувати, що задля зниження ціни Honor пішла на деякі компроміси. Експерт відзначив не надто переконливу 5-мегапіксельну надширококутну камеру та чипсет Snapdragon 6 Gen 4, який поступається за продуктивністю конкурентам у своєму ціновому діапазоні.

Попри ці недоліки, загалом Honor Magic 8 Lite — це чудовий бюджетний смартфон для тих, у кого у пріоритеті витривалий акумулятор та високоякісний дисплей.

Ключові характеристики Honor Magic 8 Lite:

розміри — 161,9 x 76,1 x 7,8 мм;

дисплей — 6,79 дюйма AMOLED 120 Гц;

камери — 108 МП f/1.8 ширококутна, 5 МП f/2.2 надширококутна, 16 МП f/2.5 фронтальна;

акумулятор — 7500 мАг;

зарядка — 66 Вт дротова.

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