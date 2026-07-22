Недорогой смартфон с уникальным экраном: эксперт испытал TCL NXTPAPER 70 Pro (фото)

Бюджетный смартфон TCL NXTPAPER 70 Pro выделяется среди конкурентов экраном NXTPAPER 4.0, напоминающим электронную бумагу.

Своими первыми впечатлениями от тестирования смартфона TCL NXTPAPER 70 Pro поделился обозреватель гаджетов Мэтт Гансон в своей статье для TechRadar.

Главным преимуществом NXTPAPER 70 Pro является большой 6,9-дюймовый экран с технологией дисплея NXTPAPER 4.0, которая обеспечивает комфорт для глаз, сопоставимый с электронными книгами. Дисплей имеет матовое покрытие, которое сводит к минимуму блики.

Дисплей TCL NXTPAPER 70 Pro Фото: Future

NXTPAPER 4.0 предлагает различные настройки для снижения нагрузки на глаза. Например, режим "Цветная бумага" идеально подходит для чтения цифровых комиксов, а режим "Чернильная бумага" предназначен для чтения электронных книг и просмотра сайтов с большим количеством текста.

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TCL NXTPAPER 70 Pro Фото: Future

NXTPAPER 70 Pro оснащен 8 ГБ оперативной памяти, которую при необходимости можно расширить. TCL также уделила немало внимания функциям искусственного интеллекта, включая транскрипцию в реальном времени и ИИ-заметки.

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Что касается камеры, NXTPAPER 70 Pro оснащён 50-мегапиксельным основным объективом, который по умолчанию делает неплохие снимки. Эксперт высоко оценил детализацию и яркость фотографий. Однако стоит учитывать, что съемка с максимальным разрешением приводит к небольшой задержке, пока телефон обрабатывает фото, а цифровой зум довольно ограничен.

Примеры фотографий, сделанных на TCL NXTPAPER 70 Pro Примеры фотографий, сделанных на TCL NXTPAPER 70 Pro Примеры фотографий, сделанных на TCL NXTPAPER 70 Pro Примеры фотографий, сделанных на TCL NXTPAPER 70 Pro Примеры фотографий, сделанных на TCL NXTPAPER 70 Pro Примеры фотографий, сделанных на TCL NXTPAPER 70 Pro Примеры фотографий, сделанных на TCL NXTPAPER 70 Pro

В итоге Хансон отметил, что NXTPAPER 70 Pro предлагает довольно много за свою цену, а компромиссы в характеристиках весьма незначительны. Экран NXTPAPER 4.0 делает этот смартфон идеальным выбором для заядлых читателей.

Цена TCL NXTPAPER 70 Pro — от 21 300 грн.

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