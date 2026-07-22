Недорогий смартфон з унікальним екраном: експерт випробував TCL NXTPAPER 70 Pro (фото)

Бюджетний смартфон TCL NXTPAPER 70 Pro вирізняється серед конкурентів екраном NXTPAPER 4.0, схожим на електронний папір.

Першими враженням від тестування смартфоном TCL NXTPAPER 70 Pro поділився оглядач гаджетів Метт Гансон у своїй статті для TechRadar.

Найбільшою перевагою NXTPAPER 70 Pro є великий 6,9-дюймовий екран з технологією дисплея NXTPAPER 4.0, яка забезпечує комфорт для очей на рівні з електронними книгами. Дисплей має матове покриття, яке мінімізує відблиски.

Дисплей TCL NXTPAPER 70 Pro Фото: Future

NXTPAPER 4.0 пропонує різноманітні опції для зменшення навантаження на очі. Наприклад, режим "Кольоровий папір" ідеально підходить для читання цифрових коміксів, а режим "Чорнильний папір" призначений для читання електронних книг та перегляду сайтів з великою кількістю тексту.

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TCL NXTPAPER 70 Pro Фото: Future

NXTPAPER 70 Pro постачається з 8 ГБ оперативної пам’яті, яку при потребі можна розширити. TCL також приділила чимало уваги функціям штучного інтелекту, включно з транскрипцією в реальному часі та ШІ-нотатками.

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Що стосується камери, NXTPAPER 70 Pro отримав 50-мегапіксельний основний об’єктив, який за замовчуванням робить непогані знімки. Експерт похвалив деталізацію та яскравість фотографій. Проте варто враховувати, що зйомка з максимальною роздільною здатністю призводить до невеликої паузи, поки телефон обробляє фото, а цифровий зум досить обмежений.

Приклади фото на TCL NXTPAPER 70 Pro Приклади фото на TCL NXTPAPER 70 Pro Приклади фото на TCL NXTPAPER 70 Pro Приклади фото на TCL NXTPAPER 70 Pro Приклади фото на TCL NXTPAPER 70 Pro Приклади фото на TCL NXTPAPER 70 Pro Приклади фото на TCL NXTPAPER 70 Pro

У підсумку Гансон зазначив, що NXTPAPER 70 Pro пропонує досить багато за свою ціну, а компроміси в характеристиках є досить незначними. Екран NXTPAPER 4.0 робить цей смартфон ідеальним варіантом для завзятих читачів.

Ціна TCL NXTPAPER 70 Pro — від 21 300 грн.

Нагадаємо, Vivo готується поповнити свою лінійку преміальних смартфонів Vivo X300 новою моделлю Vivo X300 E.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв камери смартфонів Huawei Pura 90s Pro Max та Samsung Galaxy S26 Ultra.