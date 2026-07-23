Samsung или Motorola: какой складной Android-смартфон лучше купить в 2026 году (фото)

Компания Samsung выпустила новый складной смартфон Galaxy Z Flip 8, который составил конкуренцию Motorola Razr Ultra (2026).

Чтобы определить лучший складной смартфон, эксперт портала PhoneArena сравнил Samsung Galaxy Z Flip 8 и Motorola Razr Ultra (2026) по ряду критериев.

Дизайн

Samsung Galaxy Z Flip 8 получил небольшой скошенный край вокруг рамки, что решило проблему с раскрытием, характерную для предыдущих моделей. Смартфоны Motorola Razr обычно имеют закругленные боковые грани, которые не создают подобных трудностей.

Samsung Galaxy Z Flip 8 и Motorola Razr Ultra (2026) Фото: PhoneArena

Шарнир Galaxy Z Flip 8 кажется более прочным и точным, чем у Moto Razr Ultra. Если Motorola открывается и закрывается очень плавно и упруго, то у Samsung более широкий угол регулировки, и он точно фиксируется в нужном положении.

Відео дня

Оба смартфона имеют степень защиты IP48, что делает их водостойкими, однако сертификация IP4 указывает на слабую защиту от пыли.

Samsung Galaxy Z Flip 8 и Motorola Razr Ultra (2026) Фото: PhoneArena

Сбоку у Moto Razr Ultra есть дополнительная клавиша искусственного интеллекта для вызова Moto AI, тогда как Galaxy Z Flip 8 оснащен лишь стандартным набором боковых кнопок. Обе модели используют традиционный сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку питания.

Дисплей

Samsung Galaxy Z Flip 8 может похвастаться 4,1-дюймовым дополнительным экраном с более тонкими рамками. Диагональ дополнительного дисплея Motorola Razr Ultra составляет 4 дюйма.

Что касается основного дисплея, Motorola использует 7-дюймовую панель с частотой обновления до 165 Гц, тогда как Samsung предлагает 6,9-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Складка по центру экрана менее заметна на Galaxy Z Flip 8, чем на Moto Razr Ultra.

Производительность и программное обеспечение

Samsung оснастила серию Z Flip собственными чипами Exynos, поэтому Galaxy Z Flip 8 работает на Exynos 2600, изготовленном по 2-нм технологическому процессу. В свою очередь Motorola делает ставку на аутсорсинговые чипы Qualcomm, установив Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Moto Razr Ultra (2026).

Важно

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Moto Razr Ultra поставляется с 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ оперативной памяти. Galaxy Z Flip 8 предлагает 12 ГБ оперативной памяти, а также 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти на выбор.

Galaxy Z Flip 8 получил новые функции Galaxy AI в One UI 9, которые значительно расширили возможности телефона в области искусственного интеллекта. Между тем Moto Razr Ultra несколько отстает в гонке искусственного интеллекта. Его встроенный Moto AI имеет несколько функций для создания заметок и подведения итогов, однако для сложных задач он перенаправляет запрос в Perplexity или Microsoft Copilot.

Samsung Galaxy Z Flip 8 будет получать новые версии ОС в течение следующих 7 лет, тогда как срок программной поддержки Moto Razr Ultra ограничен 3 годами обновлений Android и 4 годами исправлений безопасности.

Камера

Samsung Galaxy Z Flip 8 и Motorola Razr Ultra (2026) Фото: PhoneArena

Galaxy Z Flip 8 оснащён основной камерой на 50 МП, сверхширокоугольной камерой на 12 МП и фронтальной камерой на 10 МП. Moto Razr Ultra (2026) получил основную камеру на 50 МП, сверхширокоугольную камеру на 50 МП и фронтальную камеру на 50 МП.

По словам эксперта, Samsung лидирует в плане качества фотосъемки. Он отметил точную постобработку, полезные функции редактирования с помощью искусственного интеллекта, а также режим Super Steady для видео, который оказался удивительно стабильным.

Аккумулятор

Moto Razr Ultra несколько превосходит конкурента, предлагая аккумулятор емкостью 4700 мАч. Galaxy Z Flip 8 оснащен аккумулятором на 4300 мАч, как и прошлогодний Galaxy Z Flip 7. При этом стоит учитывать, что новый чип Exynos 2600 может быть более энергоэффективным, чем его предшественник.

Смартфон Motorola также поддерживает ускоренную зарядку — проводную мощностью 68 Вт и беспроводную мощностью 30 Вт. Samsung ограничивается проводной зарядкой мощностью 25 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт. Оба смартфона поддерживают обратную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт.

Напомним, что компания Nubia недавно анонсировала смартфон NaviX Ultra, ориентированный на функции искусственного интеллекта.

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