Смартфони Google Pixel 11 вже близько: розкрито ціни та всі варіанти кольорів (фото)

Компанія Google незабаром представить серію смартфонів Pixel 11, яка включатиме моделі Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL та Pixel 11 Pro Fold.

Новий витік рендерів розкрив всі кольори Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro та Google Pixel 11 Pro XL. Відповідні зображення були опубліковані порталом MyMobiles у співпраці з OnLeaks.

Кольори Google Pixel 11

Кожна з моделей пропонуватиметься у чотирьох варіантах. Стандартний Pixel 11 вийде у кольорах Fuchsia, Light Sterling, Moss та Midnight Haze. Своєю чергою

Кольори Pixel 11 Кольори Pixel 11 Кольори Pixel 11 Кольори Pixel 11

Своєю чергою Pixel 11 Pro та Pixel 11 Pro XL будуть випущені в кольорах Dune, Light Fog, Midnight Haze та Pine.

Кольори Pixel 11 Pro Кольори Pixel 11 Pro Кольори Pixel 11 Pro Кольори Pixel 11 Pro

Очікується, що Google представить лінійку Pixel 11, включаючи Pixel 11 Pro Fold, на заході Made by Google 12 серпня. Смартфони, ймовірно, будуть працювати на новому 2-нм чіпсеті Tensor G6, матимуть потрійні задні камери та нову систему сповіщень Pixel Glow LED на задній панелі.

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Кольори Pixel 11 Pro XL Кольори Pixel 11 Pro XL Кольори Pixel 11 Pro XL Кольори Pixel 11 Pro XL

Ціни Google Pixel 11

Ціни Pixel 11 оприлюднив портал Droid Life з посиланням на видалені оголошення Amazon. Витік свідчить про те, що Google відмовилась від базової версії з 128 ГБ пам’яті.

Очікувані ціни Google Pixel 11:

256 ГБ — 899 доларів;

512 ГБ — 1019 доларів.

Очікувані ціни Google Pixel 11 Pro:

256 ГБ — 1099 доларів;

512 ГБ — 1219 доларів;

1 ТБ — 1449 доларів.

Очікувані ціни Google Pixel 11 Pro XL:

256 ГБ — 1299 доларів;

512 ГБ — 1419 доларів;

1 ТБ — 1649 доларів.

Очікувані ціни Google Pixel 11 Pro Fold:

256 ГБ — 1899 доларів;

512 ГБ — 2019 доларів;

1 ТБ — 2249 доларів.

Варто враховувати, що оголошення на Amazon містять тимчасові характеристики та ціни перед офіційним запуском продукту, тож реальна вартість серії Google Pixel 11 може відрізнятися.

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