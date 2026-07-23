Смартфоны Google Pixel 11 уже близко: раскрыты цены и все варианты цветов (фото)

Компания Google в скором времени представит серию смартфонов Pixel 11, в которую войдут модели Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold.

Новая утечка рендеров раскрыла все цветовые варианты Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro и Google Pixel 11 Pro XL. Соответствующие изображения были опубликованы порталом MyMobiles в сотрудничестве с OnLeaks.

Цвета Google Pixel 11

Каждая из моделей будет представлена в четырех вариантах. Стандартная модель Pixel 11 выйдет в цветах Fuchsia, Light Sterling, Moss и Midnight Haze. В свою очередь

Цвета Pixel 11 Цвета Pixel 11 Цвета Pixel 11 Цвета Pixel 11

В свою очередь, Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL будут выпущены в цветах Dune, Light Fog, Midnight Haze и Pine.

Цвета Pixel 11 Pro Цвета Pixel 11 Pro Цвета Pixel 11 Pro Цвета Pixel 11 Pro

Ожидается, что 12 августа на мероприятии Made by Google компания Google представит линейку Pixel 11, включая Pixel 11 Pro Fold. Смартфоны, вероятно, будут работать на новом 2-нм чипсете Tensor G6, будут оснащены тройной задней камерой и новой системой уведомлений Pixel Glow LED на задней панели.

Відео дня

Цвета Pixel 11 Pro XL Цвета Pixel 11 Pro XL Цвета Pixel 11 Pro XL Цвета Pixel 11 Pro XL

Цены на Google Pixel 11

Цены на Pixel 11 обнародовал портал Droid Life со ссылкой на удаленные объявления Amazon. Утечка свидетельствует о том, что Google отказалась от базовой версии с 128 ГБ памяти.

Ожидаемые цены на Google Pixel 11:

256 ГБ — 899 долларов;

512 ГБ — 1019 долларов.

Ожидаемые цены на Google Pixel 11 Pro:

256 ГБ — 1099 долларов;

512 ГБ — 1219 долларов;

1 ТБ — 1449 долларов.

Ожидаемые цены на Google Pixel 11 Pro XL:

256 ГБ — 1299 долларов;

512 ГБ — 1419 долларов;

1 ТБ — 1649 долларов.

Ожидаемые цены на Google Pixel 11 Pro Fold:

256 ГБ — 1899 долларов;

512 ГБ — 2019 долларов;

1 ТБ — 2249 долларов.

Следует учитывать, что объявления на Amazon содержат предварительные характеристики и цены до официального запуска продукта, поэтому реальная стоимость серии Google Pixel 11 может отличаться.

Напомним, что компания Nubia недавно анонсировала смартфон NaviX Ultra, ориентированный на функции искусственного интеллекта.

Фокус также писал о лучших смартфонах Xiaomi 2026 года для разных бюджетов.