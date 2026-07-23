Samsung Galaxy против Google Pixel: эксперт назвал лучший складной смартфон (фото)

Новый Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra претендует на звание лучшего складного смартфона 2026 года, однако Google Pixel 10 Pro Fold может оказаться более разумным выбором для некоторых пользователей.

Выбор между Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra и Google Pixel 10 Pro Fold может быть непростым, поэтому обозреватель гаджетов портала ZDNET Адам Дуд решил сравнить эти два устройства, выделив сильные стороны каждого из них.

Преимущества Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Galaxy Z Fold 8 Ultra работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, разработанном для Samsung компанией Qualcomm. Смартфоны Pixel не позволяют устанавливать приложение Geekbench для проверки производительности, однако эксперт отметил, что Snapdragon 8 Elite Gen 5 значительно превосходит Tensor G5 от Google по всем параметрам.

Еще одним преимуществом Galaxy Z Fold 8 Ultra является более тонкий и легкий корпус. Хотя на бумаге 0,1 мм и 43 грамма кажутся незначительной разницей, в реальности Pixel 10 Pro Fold ощущается гораздо массивнее.

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Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Galaxy Z Fold 8 Ultra также предлагает более универсальные возможности для фотосъемки. В этом году Samsung увеличила разрешение сверхширокоугольной камеры своего складного флагмана до 50 МП, а основной камеры — до 200 МП. Для сравнения: Pixel 10 Pro Fold использует основную камеру на 48 МП и дополнительные объективы со значительно меньшими сенсорами.

Преимущества Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold Фото: zdnet.com

Прежде всего стоит отметить, что Pixel 10 Pro Fold дешевле Galaxy Z Fold 8 Ultra. Хотя складные смартфоны нельзя назвать бюджетными, Samsung на данный момент предлагает самое дорогое устройство на рынке. Если учитывать официальные цены, то разница составляет 300 долларов (около 13 400 грн), то есть смартфон Google на 15% дешевле.

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Еще одним приятным бонусом Pixel 10 Pro Fold является встроенная магнитная панель, поддерживающая различные аксессуары и зарядные подставки. Магниты, встроенные в заднюю часть телефона, получили название Pixel Snap. Для Galaxy Z Fold 8 Ultra аналогичные функции доступны только через специальный магнитный чехол.

Pixel 10 Pro Fold Фото: The Verge

Pixel 10 Pro Fold также понравится поклонникам эксклюзивных функций Google. Оба смартфона получат 7 лет обновлений программного обеспечения и безопасности, но телефоны Google со временем становятся лучше благодаря Pixel Drops. Каждый квартал Google выпускает совершенно новые функции, эксклюзивно для телефонов Pixel, которые могут оказаться очень полезными.

Выбор эксперта

Автор отметил, что уже пользуется рядом устройств от Samsung, в том числе Galaxy Book 6 Pro, поэтому его выбор — Galaxy Z Fold 8 Ultra. Этот смартфон отлично интегрируется с другими гаджетами бренда, а также обладает рядом очевидных преимуществ, таких как более мощный процессор, лучшие камеры и более изящный дизайн.

Напомним, что обозреватель гаджетов сравнил смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 с Motorola Razr Ultra (2026).

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