Лучшие кнопочные 4G-телефоны до 1100 грн: топ-5 моделей на 2026 год (фото)

Хотя сегодня на рынке доминируют смартфоны, обычные 4G-телефоны по-прежнему пользуются спросом. Недорогие кнопочные модели отлично подходят для звонков и текстовых сообщений, а также долго работают от аккумулятора.

Поскольку сегодня многие люди используют кнопочные телефоны в качестве запасных устройств или полностью переходят на них для цифрового детокса, эксперты Gizmochina подобрали 5 лучших моделей на 2026 год.

Karbonn K1 4G

Karbonn K1 4G

Karbonn K1 4G предлагает одно из лучших соотношений цены и качества среди современных кнопочных телефонов. Его функционал включает 4G VoLTE и ряд умных приложений.

На Karbonn K1 4G предустановлены приложения JioHotstar для развлечений, JioSaavn для музыки и JioSoundPay для платежей. Также в смартфоне есть Bluetooth, FM-радио и возможность расширить память.

Цена Karbonn K1 4G — от 400 до 1000 грн.

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HMD 101 4G

HMD 101 4G Фото: gizmochina.com

HMD 101 4G — один из самых новых телефонов в этом списке. Он поддерживает 4G VoLTE, оснащён 2-дюймовым дисплеем, широкой клавиатурой и прочным корпусом из твёрдого пластика.

Среди прочих характеристик HMD 101 4G стоит отметить съемный аккумулятор, беспроводное FM-радио, Bluetooth-соединение, расширяемую память и яркий фонарик.

Цена HMD 101 4G — от 680 до 850 гривен

Lava Action 4G

Lava Action 4G

Одним из преимуществ Lava Action 4G является встроенная цифровая камера для фотосъемки. Телефон также может похвастаться емким аккумулятором, удобной клавиатурой и поддержкой 4G VoLTE.

Кроме того, Lava Action 4G оснащен беспроводным FM-приёмом, Bluetooth, возможностью расширения памяти и зарядкой через USB Type-C, что до сих пор является редкостью в этом ценовом сегменте.

Цена Lava Action 4G — от 900 до 1000 грн.

itel Super Guru 4G Max

itel Super Guru 4G Max

itel Super Guru 4G Max немного дороже остальных упомянутых телефонов. Он оснащён относительно большим 3-дюймовым дисплеем, поддерживает голосовой помощник с искусственным интеллектом, Bluetooth-звонки, беспроводное FM-радио и имеет ёмкий аккумулятор.

Среди преимуществ itel Super Guru 4G Max также можно отметить поддержку умных приложений и наличие камеры. Однако следует учитывать, что телефон не поддерживает зарядное устройство Type-C.

Цена itel Super Guru 4G Max — около 1100 гривен.

Nokia 106 4G

Nokia 106 4G

Nokia 106 4G — это беспроигрышный вариант для тех, кто ценит надежность выше, чем изысканные функции. Он поддерживает 4G VoLTE, UPI, FM-радио, воспроизведение MP3, Bluetooth, расширяемую память, а также оснащен аккумулятором ёмкостью 1450 мАч, который способен проработать почти неделю даже при умеренном и интенсивном использовании.

Цена Nokia 106 4G — около 1 050 грн.

Напомним, что компания HMD Global готовится представить новый кнопочный телефон Nokia 250 4G Smart.

Фокус также сообщал, что компания Light анонсировала раскладной кнопочный телефон Light Flip.