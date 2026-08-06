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Лучшие кнопочные 4G-телефоны до 1100 грн: топ-5 моделей на 2026 год (фото)

Кнопочный телефон Nokia 106 4G
Nokia 106 4G | Фото: Скриншот

Хотя сегодня на рынке доминируют смартфоны, обычные 4G-телефоны по-прежнему пользуются спросом. Недорогие кнопочные модели отлично подходят для звонков и текстовых сообщений, а также долго работают от аккумулятора.

Поскольку сегодня многие люди используют кнопочные телефоны в качестве запасных устройств или полностью переходят на них для цифрового детокса, эксперты Gizmochina подобрали 5 лучших моделей на 2026 год.

Karbonn K1 4G

Телефон Karbonn K1 4G
Karbonn K1 4G

Karbonn K1 4G предлагает одно из лучших соотношений цены и качества среди современных кнопочных телефонов. Его функционал включает 4G VoLTE и ряд умных приложений.

На Karbonn K1 4G предустановлены приложения JioHotstar для развлечений, JioSaavn для музыки и JioSoundPay для платежей. Также в смартфоне есть Bluetooth, FM-радио и возможность расширить память.

  • Цена Karbonn K1 4G — от 400 до 1000 грн.
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HMD 101 4G

Телефон HMD 101 4G
HMD 101 4G
Фото: gizmochina.com

HMD 101 4G — один из самых новых телефонов в этом списке. Он поддерживает 4G VoLTE, оснащён 2-дюймовым дисплеем, широкой клавиатурой и прочным корпусом из твёрдого пластика.

Среди прочих характеристик HMD 101 4G стоит отметить съемный аккумулятор, беспроводное FM-радио, Bluetooth-соединение, расширяемую память и яркий фонарик.

  • Цена HMD 101 4G — от 680 до 850 гривен

Lava Action 4G

Телефон Lava Action 4G
Lava Action 4G

Одним из преимуществ Lava Action 4G является встроенная цифровая камера для фотосъемки. Телефон также может похвастаться емким аккумулятором, удобной клавиатурой и поддержкой 4G VoLTE.

Кроме того, Lava Action 4G оснащен беспроводным FM-приёмом, Bluetooth, возможностью расширения памяти и зарядкой через USB Type-C, что до сих пор является редкостью в этом ценовом сегменте.

  • Цена Lava Action 4G — от 900 до 1000 грн.

itel Super Guru 4G Max

Телефон itel Super Guru 4G Max
itel Super Guru 4G Max

itel Super Guru 4G Max немного дороже остальных упомянутых телефонов. Он оснащён относительно большим 3-дюймовым дисплеем, поддерживает голосовой помощник с искусственным интеллектом, Bluetooth-звонки, беспроводное FM-радио и имеет ёмкий аккумулятор.

Среди преимуществ itel Super Guru 4G Max также можно отметить поддержку умных приложений и наличие камеры. Однако следует учитывать, что телефон не поддерживает зарядное устройство Type-C.

  • Цена itel Super Guru 4G Max — около 1100 гривен.

Nokia 106 4G

Телефон Nokia 106 4G
Nokia 106 4G

Nokia 106 4G — это беспроигрышный вариант для тех, кто ценит надежность выше, чем изысканные функции. Он поддерживает 4G VoLTE, UPI, FM-радио, воспроизведение MP3, Bluetooth, расширяемую память, а также оснащен аккумулятором ёмкостью 1450 мАч, который способен проработать почти неделю даже при умеренном и интенсивном использовании.

  • Цена Nokia 106 4G — около 1 050 грн.

Напомним, что компания HMD Global готовится представить новый кнопочный телефон Nokia 250 4G Smart.

Фокус также сообщал, что компания Light анонсировала раскладной кнопочный телефон Light Flip.