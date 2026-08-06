Найкращі кнопкові 4G-телефони до 1100 грн: топ 5 моделей на 2026 рік (фото)

Хоча на ринку сьогодні домінують смартфони, звичайні 4G-телефони все ще користуються попитом. Недорогі кнопкові моделі чудово підходять для дзвінків і текстових повідомлень, а також довго працюють від акумулятора.

Оскільки багато людей сьогодні використовують кнопкові телефони як резервні пристрої або повністю переходять на них для цифрового детоксу, експерти Gizmochina підібрали 5 найкращих моделей на 2026 рік.

Karbonn K1 4G

Karbonn K1 4G

Karbonn K1 4G пропонує одне з найкращих співвідношень ціни та якості серед сучасних кнопкових телефонів. Його функціонал включає 4G VoLTE та низку розумних застосунків.

На Karbonn K1 4G попередньо встановлено JioHotstar для розваг, JioSaavn для музики та JioSoundPay для платежів. Також є Bluetooth, FM-радіо та можливість розширити пам'ять.

Ціна Karbonn K1 4G — від 400–1000 грн.

HMD 101 4G

HMD 101 4G Фото: gizmochina.com

HMD 101 4G — це один із найновіших телефонів у цьому списку. Він підтримує 4G VoLTE, має 2-дюймовий дисплей, широку клавіатуру та міцний корпус з твердого пластику.

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Серед інших характеристик HMD 101 4G варто відзначити знімний акумулятор, бездротове FM-радіо, Bluetooth-з’єднання, розширювану пам’ять та яскравий ліхтарик.

Ціна HMD 101 4G — від 680 до 850 гривень

Lava Action 4G

Lava Action 4G

Однією з переваг Lava Action 4G є вбудована цифрова камера для фотозйомки. Телефон також може похвалитися великим акумулятором, зручною клавіатурою та підтримкою 4G VoLTE.

Окрім того, Lava Action 4G отримав бездротовий FM-привод, Bluetooth, розширювану пам'ятть та зарядку через USB Type-C, що досі є рідкістю в цьому ціновому сегменті.

Ціна Lava Action 4G — від 900 до 1000 грн.

itel Super Guru 4G Max

itel Super Guru 4G Max

itel Super Guru 4G Max трохи дорожчий за решту згаданих телефонів. Він пропонує відносно великий 3-дюймовий дисплей, підтримку голосового помічника зі штучним інтелектом, Bluetooth-дзвінки, бездротове FM-радіо та ємний акумулятор.

Серед плюсів itel Super Guru 4G Max також можна відзначити підтримку розумних застосунків та наявність камери. Проте варто враховувати, що телефон не підтримує зарядний пристрій Type-C.

Ціна itel Super Guru 4G Max — близько 1100 гривень.

Nokia 106 4G

Nokia 106 4G

Nokia 106 4G є безпрограшним варіантом для тих, хто цінує надійність вище за вишукані функції. Він підтримує 4G VoLTE, UPI FM-радіо, відтворення MP3, Bluetooth, розширювану пам'ять, а також має акумулятор ємністю 1450 мАг, який може витримувати майже тиждень навіть за помірного та інтенсивного використання.

Ціна Nokia 106 4G — близько 1 050 грн.

Нагадаємо, HMD Global готується представити новий кнопковий телефон Nokia 250 4G Smart.

Фокус також повідомляв, що Light анонсувала розкладний кнопковий телефон Light Flip.