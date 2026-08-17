Кнопковий телефон на Android: нова "розкладачка" від HMD отримала сучасні функції (фото)

Компанія HMD незабаром випустить функціональний телефон 2760 Flip, який, ймовірно, працюватиме на базі операційної системи Android.

У березні минулого року HMD представила 2660 Flip на MWC, тож 2760 Flip, схоже, стане його наступником. Перші деталі про новинку розкрив користувач HMD_MEME'S в соцмережі X.

Інсайдер стверджує, що HMD 2760 Flip працюватиме під управлінням Icon OS 13, яка базується на Android 13 Go. Це значне оновлення, порівняно з попереднім 2660 Flip, який працював під управлінням KaiOS. Користувачі також матимуть доступ до Google Play Store.

Рендер HMD 2760 Flip Фото: X (Twitter)

HMD 2760 Flip отримає 2,8-дюймовий основний РК-дисплей та 1,77-дюймовий зовнішній екран. Очікується, що смартфон матиме сенсорну панель. "Розкладачка" працюватиме на процесорі Unisoc T310, у поєднанні з 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ вбудованої пам'яті.

Відео дня

Важливо

Найкращі кнопкові 4G-телефони до 1100 грн: топ 5 моделей на 2026 рік (фото)

Витік свідчить, що HMD 2760 Flip пропонуватиме акумулятор ємністю 2500 мАг, порт USB Type-C, слот для карт microSD, 5-мегапіксельну задню камеру, фронтальну VGA-камеру та 3,5-мм роз'єм для навушників.

Окрім того, HMD 2760 Flip може підтримувати Wi-Fi, Bluetooth та 4G. Дизайн майбутнього 2760 Flip нагадує Nokia 2660 Flip 2022 року. На оприлюдненому рендері телефон зображений у чорному кольорі, проте він також буде доступний у блакитному та рожевому кольорах.

Ціна та решта характеристик HMD 2760 Flip поки не розголошуються.

Нагадаємо, компанія Light анонсувала розкладний телефон з мінімалістичним інтерфейсом та кнопковим керуванням.

Фокус також повідомляв, що HMD Global готується представити новий кнопковий телефон Nokia 250 4G Smart.