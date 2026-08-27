Лучшие кнопочные телефоны для покупки в 2026 году: 3 модели с современными функциями (фото)

Новые кнопочные телефоны, как правило, отличаются длительным временем работы от аккумулятора, прочными корпусами и доступными ценами. Некоторые модели также поддерживают 4G, упрощенные версии современных приложений и базовые функции искусственного интеллекта (ИИ).

Поскольку кнопочные телефоны переживают новую волну популярности в 2026 году, Фокус подобрал 3 надежные модели, которые продаются в Украине.

Nokia 235 4G 2nd Edition

Nokia 235 4G 2nd Edition Фото: HMD

Nokia 235 4G 2nd Edition, также известный как Nokia 235 4G (2026), был представлен в июле 2026 года. Помимо современного стандарта связи, этот телефон может похвастаться двумя камерами, долговечным аккумулятором и поддержкой голосового ИИ-помощника Sikey AI.

Цена Nokia 235 4G 2nd Edition в Украине — около 3 100 грн.

Характеристики Nokia 235 4G 2nd Edition:

дисплей — 2,8-дюймовый IPS, 320×240 пикселей;

оперативная память — 64 МБ;

память — 128 МБ (слот для microSD до 32 ГБ);

камеры — основная 2 МП со вспышкой, фронтальная 0,3 МП;

связь — 4G (LTE), Bluetooth 5.0, две Nano-SIM;

аккумулятор — 1450 мАч (съемный), зарядка через USB Type-C.

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Sigma mobile X-treme PM68

Sigma mobile X-treme PM68

Украинский бренд Sigma mobile специализируется на надежных, защищенных и доступных телефонах. Модель X-treme PM68, выпущенная в июле этого года, не стала исключением. Телефон отличается полноценной защитой от влаги и пыли, массивной съемной батареей с функцией повербанка, относительно большим экраном и мощным фонариком. Однако стоит учитывать отсутствие поддержки 4G и фронтальной камеры.

Цена Sigma mobile X-treme PM68 в Украине — 2999 грн.

Характеристики Sigma mobile X-treme PM68:

дисплей — 3,5-дюймовый TFT, 480×320 пикселей;

оперативная память — 64 МБ;

память — 64 МБ (слот для microSD до 32 ГБ);

камера — основная 0,3 МП со вспышкой;

связь — 2G (GSM), Bluetooth 3.0, две Nano-SIM;

аккумулятор — 7000 мАч;

защита корпуса — IP68 / IP69K.

HMD 130 Music

HMD 130 Music Фото: nokiapoweruser.com

HMD 130 Music — это кнопочный телефон 2025 года, ориентированный на прослушивание музыки. Для этого он оснащен мощным динамиком, кнопками управления плеером, современным Bluetooth 5.0 и двумя вариантами радио. Другие преимущества устройства включают аккумулятор приличной емкости и наличие порта USB Type-C. Однако телефон не поддерживает 4G и вообще не имеет камер.

Цена HMD 130 Music в Украине — от 1 200 до 1 500 грн.

Характеристики HMD 130 Music:

дисплей — 2,4-дюймовый TN, 240 × 320 пикселей;

оперативная память — 8 МБ;

память — 16 МБ (слот для microSD до 32 ГБ);

аккумулятор — 2500 мАч;

связь — 2G (GSM 900/1800), Bluetooth 5.0, два слота для SIM-карт;

аудиофункции — MP3-плеер, FM-радио, внешний динамик мощностью 2 Вт, физические кнопки управления воспроизведением музыки, разъем 3,5 мм для проводных наушников.

Напомним, что компания HMD анонсировала кнопочный телефон Nokia 300 Charge, особенностью которого являются 40 дней автономной работы.

Фокус также сообщал, что HMD в скором времени выпустит раскладной кнопочный телефон 2760 Flip.