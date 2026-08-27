Найкращі кнопкові телефони для покупки у 2026 році: 3 моделі з сучасними функціями (фото)

Нові кнопкові телефони, як правило, пропонують тривалу роботу від акумулятора, міцні корпуси та доступні ціни. Деякі моделі також підтримують 4G, спрощені версії сучасних застосунків та базові функції штучного інтелекту (ШІ).

Оскільки кнопкові телефони переживають нову хвилю популярності у 2026 році, Фокус підібрав 3 надійні моделі, які продаються в Україні.

Nokia 235 4G 2nd Edition

Nokia 235 4G 2nd Edition Фото: HMD

Nokia 235 4G 2nd Edition, також відомий як Nokia 235 4G (2026) був представлений у липні 2026 року. Окрім сучасного стандарту зв’язку, цей телефон може похвалитися двома камерами, витривалим акумулятором та підтримкою голосового ШІ-помічника Sikey AI.

Ціна Nokia 235 4G 2nd Edition в Україні — близько 3 100 грн.

Характеристики Nokia 235 4G 2nd Edition:

дисплей — 2,8-дюймовий IPS, 320x240 пікселів;

оперативна пам'ять — 64 МБ;

пам'ять – 128 МБ (слот для microSD до 32 ГБ);

камери — основна 2 МП зі спалахом, фронтальна 0,3 МП;

зв'язок — 4G (LTE), Bluetooth 5.0, дві Nano-SIM;

акумулятор — 1450 мАг (знімний), зарядка через USB Type-C.

Відео дня

Sigma mobile X-treme PM68

Sigma mobile X-treme PM68

Український бренд Sigma mobile спеціалізується на надійних, захищених та доступних телефонах. Модель X-treme PM68, випущена у липні цього року, не стала виключенням. Телефон вирізняється повноцінним захистом від вологи й пилу, масивною знімною батареєю із функцією повербанка, відносно великим екраном та потужним ліхтариком. Однак варто враховувати відсутність підтримки 4G та фронтальної камери.

Ціна Sigma mobile X-treme PM68 в Україні — 2999 грн.

Характеристики Sigma mobile X-treme PM68:

дисплей — 3,5-дюймовий TFT, 480x320 пікселів;

оперативна пам'ять — 64 МБ;

пам'ять — 64 МБ (слот для microSD до 32 ГБ);

камера — основна 0,3 МП зі спалахом;

зв'язок — 2G (GSM), Bluetooth 3.0, дві Nano-SIM;

акумулятор — 7000 мАг;

захист корпусу — IP68 / IP69K.

HMD 130 Music

HMD 130 Music Фото: nokiapoweruser.com

HMD 130 Music — це кнопковий телефон 2025 року, орієнтований на прослуховування музики. Для цього він отримав потужний динамік, кнопки керування плеєром, сучасний Bluetooth 5.0 та два варіанти радіо. Інші переваги пристрою включають пристойну батарею та наявність порту USB Type-C. Однак телефон не підтримує 4G та взагалі не має камер.

Ціна HMD 130 Music в Україні — від 1 200 до 1 500 грн.

Характеристики HMD 130 Music:

дисплей — 2,4-дюймовий TN,240 × 320 пікселів;

оперативна пам’ять — 8 МБ;

пам’ять — 16 МБ (слот для microSD до 32 ГБ);

акумулятор – 2500 мАг;

зв'язок — 2G (GSM 900/1800), Bluetooth 5.0, два слоти для SIM-карт;

аудіофункції — MP3-плеєр, FM-радіо, зовнішній динамік на 2 Вт, фізичні кнопки керування відтворенням музики, роз’єм 3,5 мм для дротових навушників.

Нагадаємо, HMD анонсувала кнопковий телефон Nokia 300 Charge, особливістю якого є 40 днів роботи від акумулятора.

Фокус також повідомляв, що HMD незабаром випустить розкладний кнопковий телефон 2760 Flip.