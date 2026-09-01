Який кнопковий телефон купити у 2026 році: Nokia 2660 Flip проти Light Flip 5G (фото)

У 2026 році був анонсований сучасний кнопковий телефон-«розкладачка» Light Flip 5G, який складе конкуренцію Nokia 2660 Flip 4G. Попри візуальну схожість, ці два пристрої належать до різних цінових сегментів.

Light Flip 5G вирізняється підтримкою 5G, OLED-дисплеєм, 6 ГБ оперативної пам’яті, 128 ГБ пам’яті та камерою на 50 МП, тоді як Nokia 2660 Flip пропонує більш скромні характеристики за набагато нижчою ціною. Детальніше ці два телефони порівняв портал Gizmochina.

Дизайн

Light Flip Фото: Light

Light Flip 5G має матове покриття, фізичну клавіатуру T9, стереодинаміки, два мікрофони з шумозаглушенням та захист від води та пилу за стандартом IP54. Загалом він виглядає більш преміально, ніж конкурент.

Nokia 2660 Flip 4G використовує простіший підхід зі знайомою фізичною клавіатурою та зручним зовнішнім дисплеєм, який дозволяє перевіряти основну інформацію, не відкриваючи телефон.

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Дисплей

Nokia 2660 Flip Фото: HMD

Nokia 2660 Flip 4G оснащений основним 8-дюймовим TFT LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 240 × 320. Зовнішній 1,77-дюймовий дисплей Nokia є значною перевагою для швидкого отримання сповіщень та інформації про абонента.

Light Flip 5G може похвалитися 2,8-дюймовим матовим OLED-екраном з роздільною здатністю 480 × 640. OLED-технологія забезпечує глибші чорні кольори, сильнішу контрастність і чіткіше загальне зображення, а матове покриття добре поєднується з мінімалістичним дизайном пристрою.

Продуктивність

Light Flip Фото: Light

Light Flip використовує восьмиядерний процесор MediaTek MT8873 з чотирма ядрами Cortex-A78 та чотирма ядрами Cortex-A55, а також 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Цей кнопковий телефон підтримує 5G, Wi-Fi 6, GPS, eSIM, USB-C та Bluetooth 5.0.

Nokia 2660 Flip працює на базі простішого процесора Unisoc T107 у поєднанні з 48 МБ оперативної пам'яті та 128 МБ вбудованої пам'яті. Що стосується підключення, Nokia підтримує 4G, Bluetooth 4.2 та microUSB.

Акумулятор

Nokia 2660 Flip Фото: HMD

Nokia 2660 Flip має знімний акумулятор ємністю 1450 мАг та підтримує зарядну док-станцію. Завдяки простішому обкладанню телефон може забезпечити стабільний час автономної роботи. Натомість перевагою Light Flip з його знімною батареєю на 1800 мАг є підтримка сучасної зарядки через USB-C.

Камера

Light Flip 5G оснащений потужнішою 50-мегапіксельною камерою, тоді як Nokia 2660 Flip 4G має набагато скромнішу базову 0,3-мегапіксельну камеру зі світлодіодним спалахом. Жоден з телефонів не має фронтальної камери.

Вердикт

Light Flip Фото: Light

Light Flip 5G — це більш преміальний мінімалістичний телефон, який має сучасну продуктивність, підключення, пам'ять і можливості камери. Проте його ціну важко виправдати для тих, кому потрібні лише дзвінки та базові повідомлення. З іншого боку Nokia 2660 Flip пропонує ці базові функції за набагато менші гроші.

Ціна Nokia 2660 Flip 4G — близько 80 доларів.

Ціна Light Flip 5G — близько 299 доларів.

Нагадаємо, HMD представила нову версію свого кнопкового телефона HMD 105 4G School Edition.

Фокус також повідомляв, що HMD анонсувала кнопковий телефон Nokia 300 Charge з потужною батареєю.