Nokia представила кнопковий телефон-розкладачку 2360 Flip із двома екранами (фото)

Компанія HMD представила кнопковий телефон-розкладачку Nokia 2360 Flip із двома екранами та кнопкою SOS для екстрених дзвінків. Цю модель було створено спеціально для людей похилого віку та школярів.

Цікавою особливістю пристрою стала функція дистанційного керування налаштуваннями зі смартфона родичів, пише GSMArena.

Дистанційне керування та кнопка екстреного виклику SOS

Функція Family Assist дає змогу родичам дистанційно налаштовувати телефон зі свого смартфона. За допомогою спеціального меню можна на відстані додавати нові контакти до телефонної книги, регулювати гучність дзвінка та встановлювати важливі нагадування, не забираючи пристрій у власника.

На задній панелі розміщено кнопку SOS. При її натисканні телефон одразу дзвонить заздалегідь обраному контакту для екстрених випадків і розсилає попереджувальні SMS-повідомлення п’ятьом близьким людям.

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Дизайн Nokia 2360 Flip Фото: Nokia

Характеристики та зв’язок 2G

Основний 2,8-дюймовий екран доповнено дисплеєм на кришці з діагоналлю 1,77 дюйма для відображення часу та перевірки вхідних дзвінків. Телефон отримав знімний акумулятор ємністю 1450 мА·год, гучний динамік, FM-радіо, роз'єм 3,5 мм для навушників і базову камеру формату QVGA. Обсяг вбудованої пам'яті становить 4 МБ.

На жаль, ця модель працює виключно в мережах 2G. Цей гаджет не зможе приймати сигнал у країнах, де оператори вже повністю вивели з експлуатації базові станції другого покоління.

Nokia 2360 Flip вийде у бордовому (Burgundy Red), темно-сірому (Charcoal) та бірюзовому (Teal) кольорах. Вартість та дату початку продажів виробник оголосить пізніше.

Раніше повідомлялося, який кнопковий телефон купити у 2026 році. Було анонсовано сучасний кнопковий телефон-"розкладачка" Light Flip 5G, який складе конкуренцію Nokia 2660 Flip 4G. Незважаючи на зовнішню схожість, ці два пристрої належать до різних цінових сегментів.