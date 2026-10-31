В Украине 1 ноября будут отключать свет: в каких областях ограничат электроснабжение

В воскресенье, 1 ноября, в ряде областей будут вынужденно введены меры по ограничению потребления электроэнергии. В некоторых регионах введут ГПО.

В воскресенье, 1 ноября, в некоторых областях Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 23:59, а для всех категорий потребителей с 06:00 до 23:59 будут введены графики почасовых отключений, объемом от 1,5 до 2,5 очереди.

Введение ГПО стало следствием массированных российских атак на украинские энергообъекты, напомнили в "Укрэнерго" и подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может меняться, и также призвали следить за сообщениями региональных операторов систем распределения.

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Киев

Графики отключений электроэнергии в Киеве можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Кроме того, графики для всех групп потребителей публикуют местные тематические каналы.

График для Киева Фото: скриншот

Киевская область

СМИ публикуют график отключений для каждой из 12 очередей Киевской области на 1 ноября.

График для Киевской области Фото: скриншот

Во время экстренных отключений графики не действуют.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области в настоящее время графики не действуют, сообщили в ДТЭК.

Объявление ДТЭК Фото: скриншот

В результате атак на энергетическую инфраструктуру области серьезно повреждено оборудование, а без света остаются часть жителей Днепра и значительная часть жителей Каменского, Днепровского и Самаровского районов.

Житомирская область

В регионе введены ограничения на потребление электроэнергии в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".

График для Житомирской области Фото: скриншот

В течение суток масштаб применения ограничений может измениться, предупредили энергетики.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в Полтавской области 1 ноября будут введены несколько очередей.

с 06:00 до 13:00 применяется ГПО в объеме 1,5 очереди.

с 13:00 до 16:00 применяется ГПО в объеме 2 очереди.

с 16:00 до 21:00 применяется ГПО в объеме 2,5 очереди.

с 21:00 до 23:59 применяется ГПО в объеме 1,5 очереди.

График для Полтавской области Фото: скриншот

Отключение электроэнергии происходит не ранее указанного времени начала очереди и длится 0,5 часа, а включение электроэнергии происходит в последние 0,5 часа отключенной очереди.

Черкасская область

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих ракетно-дроновых атак в Черкасской области будут введены графики почасовых отключений, сообщили в "Черкассыоблэнерго".

График в Черкассах Фото: скриншот

ГПО в регионе будут действовать с 06:00 до 24:00.

Черниговская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" 1 ноября в области будет действовать ГПО, сообщили в "Черниговоблэнерго".

График для Черниговской области Фото: скриншот

Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.

Харьковская область

1 ноября в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в облэнерго.

График для Харьковской области Фото: скриншот

Энергетики опубликовали ориентировочный график отключений электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение.

Напомним, 31 октября в некоторых районах Киева введены масштабные отключения электроэнергии. В частности, в Соломенском районе обещали включить свет лишь на полтора часа.

В некоторых районах Днепропетровской области электричество появится не раньше понедельника.