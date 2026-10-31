Появится не раньше понедельника: более 200 тысяч абонентов в Днепропетровской области остались без света

В результате повторных ночных атак было серьезно повреждено энергетическое оборудование двух объектов Днепровских электросетей. Над восстановлением одного из них энергетики работали почти двое суток.

Без света остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского и Новомосковского районов. Об этом сообщает компания ДТЭК.

Тем не менее, энергетикам удалось восстановить электроснабжение у большинства потребителей, оставшихся без света из-за массированных атак россиян на Днепропетровскую область. Восстановительные работы продолжались более суток, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В настоящее время без электроснабжения остаются более 200 тысяч абонентов в Днепровском, Каменском и Самаровском районах области.

Чиновник отметил, что повторные вражеские удары по энергетике затрудняют работу и приводят к новым отключениям, но подчеркнул, что ремонтные бригады продолжают работать, чтобы как можно скорее вернуть людям свет.

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В то же время он подчеркнул, что энергосистема, истощённая вражескими атаками, по-прежнему находится в нестабильном состоянии, и призвал экономно расходовать электроэнергию.

В свою очередь, диспетчерская служба "Днепр Аварийка" сообщает, что в некоторых районах восстановление электроснабжения произойдет не раньше понедельника, 2 ноября.

Сообщение диспетчерской службы Фото: скриншот

Кроме того, как сообщается, во многих районах отмечается отсутствие водоснабжения, что связано с отсутствием напряжения или его перепадами.

Местные каналы сообщают, что в настоящее время в ряде районов организована доставка технической воды жителям.

Жители Днепра стоят в очереди за водой Фото: соцсети

Напомним, вечером 29 октября россияне в очередной раз атаковали Днепр, и после мощного взрыва город и прилегающие районы погрузились в темноту.

Позже мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе снова произошел блэкаут.