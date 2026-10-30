"Система не выдерживает": мэр Днепра сообщил о блэкауте в городе после атак россиян

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что энергетики работали всю ночь, но город по-прежнему остаётся без света. Он призвал горожан оставаться дома, поскольку электротранспорт не работает.

"К сожалению, в Днепре снова произошло отключение электроэнергии. Энергетики работали всю ночь, но система не выдерживает. Я не буду публично раскрывать лишних подробностей. Все делают все необходимое", — написал Борис Филатов в соцсетях.

Мэр Днепра сообщил о блэкауте

Мэр Днепра призвал жителей города оставаться дома, если есть такая возможность, ведь, кроме автобусов, в городе не работает другой общественный транспорт: ни трамваи, ни троллейбусы, ни метро. И напомнил, что дома нужно иметь запас воды хотя бы на одну-две сутки.

Утром 30 октября глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что энергетики работали всю ночь и восстановили электроснабжение части потребителей Днепропетровской области, оставшихся без света из-за вражеских атак. Однако системы водоснабжения и водоотведения работают от генераторов. Впоследствии он отметил, что Днепр вновь остался без электричества и основные системы жизнеобеспечения города переходят на работу от генераторов.

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Около полуночи Ганжа написал, что россияне в очередной раз атаковали Днепр, в результате чего без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах.

Напомним, Фокус сообщал о блэкауте в Днепре. После мощного взрыва город и прилегающие районы погрузились во тьму. В некоторых местах у жителей также пропало водоснабжение.

Кроме того, в ночь на 30 октября РФ нанесла ракетный удар по Киеву: власти сообщили о пожаре в складском здании и повреждениях жилых домов.

Утром 29 октября россияне убили в Днепре 14 человек, нанеся удар с помощью дрона по железнодорожной платформе.