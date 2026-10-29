В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу баллистическими ракетами, вспыхнул пожар

Поздно вечером 29 октября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне нанесли удар по столице баллистическими ракетами с восточного направления.

Взрывы в Киеве прогремели около 22:45: их слышали жители обоих берегов. О ракетном обстреле города сообщил мэр Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Город подвергается ракетному обстрелу. Находитесь в укрытиях!", — написал Кличко на своём Telegram-канале.

Через несколько минут мэр сообщил, что в Киеве зафиксирован пожар в результате обстрела. В Дарницком районе произошло попадание в складские здания. На место направлены экстренные службы.

Впоследствии информацию о пожаре в складском здании также подтвердили в Киевской городской военной администрации.

До этого Военно-воздушные силы предупреждали о движении высокоскоростных целей в направлении столицы. Мониторинговые каналы также сообщали о вероятных запусках врагом гиперзвуковых ракет типа "Циркон" и сверхзвуковых "Ониксов". По предварительным данным, россияне за несколько минут направили на Киев не менее 6 ракет.

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Напомним, ранее Фокус сообщал, что в результате российских обстрелов 29 октября погибли 19 украинцев в Днепре, Кременчуге и Чернигове.

Кроме того, в "Укрзализныце" объяснили, как произошла трагедия, унесшая жизни 14 человек в результате удара РФ по железной дороге в Днепре.