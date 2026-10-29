Все вокзалы под прицелом: в УЗ объяснили, как произошла трагедия с 14 погибшими в Днепре

Утром 29 октября россияне убили в Днепре 14 человек, направив дрон на железнодорожную платформу, где люди ждали поезд.

В "Укрзализныце" заявили, что сейчас продолжается детальное посекундное расследование, а также рассказали о том, как все произошло.

По информации УЗ, вокзал и станцию Днепр заранее уведомили о воздушной тревоге, а когда дроны зафиксировали в направлении города, мониторинговая группа "Укрзализныци" дополнительно сообщила о повышенной опасности.

Все локомотивные бригады и вокзал получили распоряжение о приостановлении движения, а в электропоезде, который должен был следовать в Запорожье, объявили эвакуацию более чем за 10 минут до удара.

В УЗ подчеркнули, что сразу заработали голосовые объявления, и помощник машиниста, согласно протоколу, обошел каждый вагон поезда, чтобы уведомить пассажиров о необходимости срочной эвакуации. Более того, в каждом вагоне есть соответствующие инструкции, что делать в таких случаях. В частности там подчеркивается, что нужно отойти от поезда и платформы не меньше чем на 200 метров.

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Параллельно объявления о необходимости эвакуации звучали на повторе и на вокзале.

"К сожалению, несмотря на это все, многие люди в роковой момент удара находились в непосредственной близости к поезду, поэтому так много погибших и раненых. Это жалкий подлый удар. Ничего другого от россиян мы ждать не можем. Но можем беречь себя. Мы сохраняем движение, несмотря на безумные опасности, но цена этого становится чрезмерной, если такие потери будут повторяться. Сегодня мы не можем остановить врага в его стремлении уничтожать железную дорогу, убивать железнодорожников и пассажиров. Но мы можем и должны заботиться друг о друге", — констатируют в компании.

"Укрзализныця" заверила, что протоколы безопасности снова будут пересмотрены, чтобы сделать их более эффективными.

Также украинцам в очередной раз напомнили, что вокзалы по всей стране, платформы и станции, каждый поезд — и дальнего следования, и пригородный — сегодня приоритетные цели врага. Только режим максимальной бдительности и внимание к инструкциям спасают жизнь:

"Враг не жалеет гражданских объектов и целенаправленно бьет по железнодорожной инфраструктуре. К сожалению, сегодня каждый вокзал и каждая платформа – это зона повышенной опасности".

Чтобы в дальнейшем избежать подобных трагедий, пассажиров просят не игнорировать тревоги и указания сотрудников УЗ и максимально заботиться о своей безопасности.

Напомним, 29 октября Россия убила пассажиров в Днепре, двух девочек-подростков в Чернигове, а также трех людей в Кременчуге. Все удары были нанесены среди бела дня.

Также сообщалось, что Россия наращивает производство реактивных дронов и малых крылатых ракет.