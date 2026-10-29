В Днепре возросло число погибших, в Чернигове ранили 23 человека: среди жертв есть дети (фото)

Военные администрации Чернигова и Днепропетровской области обновили информацию о последствиях удара РФ днём 29 октября. Представители власти заявили, что в Днепре скончался ещё один человек, а в Чернигове число раненых увеличилось из-за удара по оживлённой улице. Какова ситуация в областных центрах, расположенных в зонах видимости операторов дронов РФ?

Через два часа после ударов РФ по Днепру и Чернигову руководители военных администраций сообщили об увеличении числа пострадавших. Кроме того, опубликовали новые фотографии с места трагедии. Фокус собрал информацию о ситуации в городах, подвергшихся российскому обстрелу.

Обстрел Украины — подробности ударов РФ по Днепру и Чернигову 29 октября

Днепр.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в 13:43 сообщил, что в результате удара РФ по железнодорожному вокзалу погибли 14 человек (в первые минуты было известно о 13). Чиновник выразил соболезнования семьям погибших. Через несколько минут Ганжа уточнил, что ранения получили 14 человек, причем 13 из них были доставлены в больницу. Среди раненых шестеро, в том числе 11-летний мальчик, находятся в особо тяжёлом состоянии. Травмы, полученные в результате российского удара по Днепру, — это осколочные ранения, а одному мужчине ампутировали ноги.

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Ганжа опубликовал серию фотографий с места трагедии в Днепре. Видно, что обломки после взрыва дрона РФ разбили стекло электровоза, но оно устояло, зато окна в вагонах — вынесло в щепки. Кроме того, стены вагонов изрешечены насквозь мелкими осколками по всей высоте. Также есть кадры с кучами стекла на перроне и частью платформы со следами крови.

Обстрел Украины — локомотив в Днепре после удара РФ 29 октября Фото: Днепропетровская ОВА

Обстрел Украины — вагон электрички в Днепре после удара РФ 29 октября Фото: Днепропетровская ОВА

Тем временем РФ продолжила атаку на Днепр, сообщили в местных пабликах. В 14:02 появилась информация о налете реактивных дронов и о взрыве. После двух взрывов произошло аварийное отключение электроснабжения, и в городе остановился общественный электротранспорт, добавили в департаменте транспорта.

Чернигов.

Глава Черниговской МВА Дмитрий Брыжинский в 13:45 29 октября сообщил, что число раненых возросло до 23 человек. По словам чиновника, среди раненых — четверо несовершеннолетних: возраст — 10, 16, 17 лет и 10 месяцев.

ГСЧС Черниговской области опубликовало ряд снимков с места удара РФ по центру Чернигова. На фото — жилой девятиэтажный дом в зоне поражения, горящий автомобиль на обочине проезжей части, витрины магазинов, вынесенные взрывной волной.

Обстрел Украины — дом в Чернигове после удара РФ 29 октября Фото: ГСЧС

Обстрел Украины — горящая машина в Чернигове после удара РФ 29 октября Фото: ГСЧС

Отметим, что Фокус писал об обстреле Украины днём 29 октября, когда Военно-воздушные силы предупредили о налете дронов ВС РФ. Около 11–12 часов раздались взрывы в Чернигове, Кременчуге, Днепре и Запорожье. По данным военных администраций, в Чернигове погибли две 15-летние девочки: СМИ опубликовали кадры с отцом, рыдавшим над телом дочери. В Днепре россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу, когда люди садились в электричку "Днепр-Запорожье". В Кременчуге — удар посреди жилого квартала: двое погибших.

Напоминаем: военные эксперты рассказали, чем отличается модифицированный ударный реактивный дрон РФ "Герань-5К", который начали запускать по Украине с конца лета 2026 года.