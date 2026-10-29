В Днепре РФ ударила по электропоезду: 13 погибших, есть раненые, — ОВА

Вооруженные силы РФ нанесли удар по Днепру, в результате чего погибли 13 человек и еще как минимум пятеро получили ранения, сообщили в Днепропетровской областной государственной администрации.

Информация об ударе РФ по Днепру появилась в Telegram-канале главы Днепропетровской ОГА Александры Ганжи. По его словам, врачи оказывают всем пострадавшим необходимую неотложную помощь.

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что российский дрон поразил гражданский электропоезд.

"Многие люди погибли. Множество раненых", — написал чиновник.

Удар по Днепру — Филатов о попадании в поезд 29 октября Фото: Скриншот

Удар по Днепру — подробности обстрела 29 октября

В Telegram-канале компании "Укрзализныця" появилось подтверждение удара ВС РФ по поезду в Днепре 29 октября. Также указано, что россияне поразили платформу, на которой люди садились в поезд № 866 "Днепр — Запорожье". Уточняется, что россияне использовали реактивный беспилотник.

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"Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели, медики и правоохранители", — говорится в сообщении.

Тем временем в сети появились первые кадры с перрона в Днепре после попадания в поезд. На фото — пострадавшие от удара, лежащие под открытым небом, вокруг валяются чемоданы и личные вещи. Фокус не публикует изображения по этическим соображениям.

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