У Дніпрі РФ вдарила по електропотягу: 13 загиблих, є поранені, — ОВА

ЗС РФ завдали удару по Дніпру, внаслідок чого загинули 13 людей і ще щонайменше п'ятеро дістали поранення, заявили у Дніпропетровській ОВА.

Інформація про удар РФ по Дніпру з'явилась у Telegram-каналі глави Дніпропетровської ОВА Олександри Ганжі. За його словами, лікарі надають усім постраждалим необхідну екстрену допомогу.

Міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив влучання російського дрона по цивільному електропотягу.

"Багато людей загинуло. Купа поранених", — написав посадовець.

Удар по Дніпро - Філатов про влучання по потягу 29 жовтня Фото: Скриншот

Удар по Дніпру — деталі обстрілу 29 жовтня

У Telegram-каналі компанії "Укрзалізниця" з'явилось підтвердження удару ЗС РФ по потягу у Дніпрі 29 жовтня. Також вказано, що росіян влучили по платформі, на якій люди сідали у потяг № 866 "Дніпро — Запоріжжя". Уточнюється, що росіяни використали реактивний безпіотник.

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"Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці", — ідеться у дописі.

Тим часом у мережі опублікували перші кадри з перону у Дніпрі після влучання по потягу. На фото — жертви удару, які лежать просто неба, валізи та особисті речі валяються навколо. Фокус не публікує зображення з етичних міркувань.

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