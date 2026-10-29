У Дніпрі зросла кількість загиблих, у Чернігові поранили 23 людей: серед жертв є діти (фото)

Військові адміністрації Чернігова та Дніпропетровської області оновили інформацію про наслідки удару РФ вдень 29 жовтня. Представники влади заявили, що у Дніпрі померла ще одна людина, а у Чернігові побільшало поранених через удар по людній вулиці. Яка ситуація в обласних центрах, розташованих у зонах візуальної досяжності операторів дронів РФ?

Через дві години після ударів РФ по Дніпру та Чернігову очільники військових адміністрацій повідомили про зростання кількості постраждалих. Крім того, опублікували нові фото з місця трагедії. Фокус зібрав інформацію про ситуацію у містах, які потрапили під російський обстріл.

Обстріл України — деталі ударів РФ по Дніпру та Чернігову 29 жовтня

Дніпро.

Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа о 13:43 написав, що через удар РФ по залізничному вокзалу загинуло 14 людей (у перші хвилини було відомо про 13). Посадовець висловив слова співчуття родинам. За кілька хвилин Ганжа уточнив, що отримали поранення 14 осіб, при чому 13 відправили до лікарні. Серед поранених шестеро, у тому числі 11-річний хлопчик, — в особливо важкому стані. Травми, отримані внаслідок російського удару по Дніпру, — це осколкові поранення, а одному чоловіку ампутували ноги.

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Ганжа опублікував серію фото з місця трагедії у Дніпрі. Бачимо, що уламки після вибуху дрона РФ потрощили скло електровоза, але воно втрималось, натомість вікна у вагонах — винесло вщент. Крім того, стіни вагонів посічені наскрізь дрібними уламками по усій висоті. Також є кадри з купами скла на пероні та частина платформа зі слідами крові.

Обстріл України — локомотив у Дніпрі після удару РФ 29 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА

Обстріл України — вагон електрички у Дніпрі після удару РФ 29 жовтня Фото: Дніпропетровська ОВА

Тим часом РФ продовжив атаку на Дніпро, повідомили у місцевих пабліках. О 14:02 з'явилась інформація про наліт реактивних дронів та про вибух. Після двох вибухів сталось аварійне вимкнення електропостачання й у місті зупинився громадський електротранспорт, додали у департаменті транспорту.

Чернігів.

Глава Чернігівської МВА Дмитро Брижинський о 13:45 29 жовтня заявив про зростання кількості поранених до 23 осіб. Зі слів посадовця, серед поранених — четверо неповнолітніх: вік — 10, 16, 17 років та 10 місяців.

ДСНС Чернігівщини опублікувало низку кадрів з точки удару РФ по центру Чернігова. На фото — житлова дев'ятиповерхівка у зоні ураження, палаючий автомобіль на узбіччі проїжджої частини, вітрини магазинів, винесених вибуховою хвилею.

Обстріл України — будинок у Чернігові після удару РФ 29 жовтня Фото: ДСНС

Обстріл України — палаюча машина у Чернігові після удару РФ 29 жовтня Фото: ДСНС

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України вдень 29 жовтня, коли Повітряні сили попередили про наліт дронів ЗС РФ. Близько 11-12 години пролунали вибухи у Чернігові, Кременчуку, Дніпрі та Запоріжжі. Згідно з даними військових адміністрацій, у Чернігові загинуло дві 15-річних дівчинки: медіа опублікували кадри з батьком, який ридав над тілом дочки. У Дніпрі росіяни поцілили по залізничному вокзалу, коли люди сідали в електричку "Дніпро-Запоріжжя". У Кременчук — удар посеред житлового кварталу: двоє загиблих.

Нагадуємо, військові експерти розповіли, чим відрізняється модифікований ударний реактивний дрон РФ "Герань-5К", який почали запускати по Україні з кінця літа 2026 року.